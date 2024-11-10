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“İklim krizi sanayinin geleceğini şekillendirecek”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, iklim değişikliği ile mücadelede atılacak adımların aciliyetinin arttığına dikkat çekiyor. Erdal Bahçıvan, “İklim krizinin iş dünyası üzerinde etkileri sanayi sektörünün geleceğini şekillendirecek” diyor.

10 Kasım 2024 | 13:31
“İklim krizi sanayinin geleceğini şekillendirecek”

Önümüzdeki dönemde iş dünyası için karbon ayak izi hesaplamalarının gerçekleştirilmesini, ayak izini azaltmak için enerji ve kaynak verimliliğini, yenilenebilir enerji kaynak kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar yürütülmesi oldukça önem taşıyor. Başta Avrupa Yeşil Mutakabatı olmak üzere küresel piyasalardaki gelişmelerin ticaret, sanayi, teknoloji ve istihdama ilişkin süreçleri doğrudan etkilediğini söyleyen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, özellikle en önemli pazarımız Avrupa Birliği’ndeki gelişmeler ve iklim değişikliği ile mücadelede atılacak adımların aciliyetinin daha da artığına dikkat çekiyor. “İklim krizinin gezegen ve buna bağlı olarak iş dünyası üzerinde etkileri sanayi sektörünün geleceğini şekillendiren ana faktörlerden bir haline geldi” diyen Bahçıvan ile yeşil dönüşüm uygulamalarını ve bu yönde çizilmesi gereken yol haritasını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
Borsada bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme var (8 Kasım)
Arçelik’ten (ARCLK) İtalya operasyonları hakkında açıklama
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (8 Kasım)
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (7 Kasım)
Koç Holding'ten 3. çeyrek değerlendirmesi
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