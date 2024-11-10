“İklim krizi sanayinin geleceğini şekillendirecek”

Önümüzdeki dönemde iş dünyası için karbon ayak izi hesaplamalarının gerçekleştirilmesini, ayak izini azaltmak için enerji ve kaynak verimliliğini, yenilenebilir enerji kaynak kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar yürütülmesi oldukça önem taşıyor. Başta Avrupa Yeşil Mutakabatı olmak üzere küresel piyasalardaki gelişmelerin ticaret, sanayi, teknoloji ve istihdama ilişkin süreçleri doğrudan etkilediğini söyleyen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, özellikle en önemli pazarımız Avrupa Birliği’ndeki gelişmeler ve iklim değişikliği ile mücadelede atılacak adımların aciliyetinin daha da artığına dikkat çekiyor. “İklim krizinin gezegen ve buna bağlı olarak iş dünyası üzerinde etkileri sanayi sektörünün geleceğini şekillendiren ana faktörlerden bir haline geldi” diyen Bahçıvan ile yeşil dönüşüm uygulamalarını ve bu yönde çizilmesi gereken yol haritasını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.