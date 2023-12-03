İklim ve sürdürülebilirlik liderleri arasındayız

Wilo Türkiye Genel Müdürü Altuğ Arkaya, "Kaynak açısından verimli çalışarak döngüsel ekonomiyi teşvik eden çözümleri destekliyor, ürünlerimizin enerji tüketimini optimize ediyoruz" diyor. Arkaya; dünya genelinde 50 İklim ve Sürdürülebilirlik Lideri'nden biri olduklarının da altını çiziyor.

12-25 Kasım tarihli sayıdan

Wilo; dünyada 150, Türkiye'de 30 yılı aşkın süredir suyun verimli kullanılabilmesi için inovatif teknolojiler geliştiriyor ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalışıyor. Şirketin Birleşmiş Milletler'in 17 sürdürülebilir kalkınma amaçlarına paralel hedefleri de bulunuyor.

AKILLI VE İNOVATİF TEKNOLOJİLER

Temiz su ve sanitasyon hedefiyle akıllı ürünleri ve bireysel hizmetleri sayesinde suyu akıllı, verimli ve iklim dostu bir şekilde taşıdıklarını söyleyen Wilo Türkiye Genel Müdürü Altuğ Arkaya; sürdürülebilir şehirler ve topluluklar için ekolojik ayak izini azaltmak adına akıllı ve inovatif teknolojiler kullandıklarına dikkat çekiyor.

"Sorumlu tüketim ve üretim bilinciyle kaynak açısından verimli çalışarak döngüsel ekonomiyi teşvik eden çözümleri destekliyor, ürünlerimizin enerji tüketimini optimize etmeye çalışıyoruz" diyen Arkaya; sürdürülebilirlik stratejisiyle ve iş ortaklarıyla birlikte yürüttükleri çalışmalarla iklimin korunması konusunda önemli katkılar sağladıklarının da altını çiziyor.

FARKLI PROJELERE İMZA ATIYOR

2022'de iklim dönüşümü alanında Alman Sürdürülebilirlik Ödülü'nün sahibi olan Wilo, 'Suyun Değerini Bil' projesiyle de önemli ödüller kazandı.

Dünya genelinde 50 İklim ve Sürdürülebilirlik Lideri'nden biri olduklarını kaydeden Altuğ Arkaya; Türkiye'deki sosyal sorumluluk projeleriyle de her yaştan bireyde sınırlı kaynakların daha verimli ve bilinçli kullanımı konusunda farkındalık oluşturma amacıyla hareket ettiklerini belirtiyor.

Bu yıl Dünya Su Günü kapsamında 'Yarım Kalıyoruz' projesini hayata geçirdikleri bilgisini veren Arkaya; şöyle devam ediyor: "BlueDrop adlı sürdürülebilirlik projemizle güneş enerjisiyle çalışan dalgıç pompamızla çıkardığımız kuyu suyunu Wilo arıtma sistemleriyle filtreliyor, ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyunu minimum karbon emisyonu sağlayarak enerji verimliliğine katkı sağlıyoruz.

Genel müdürlüğümüzde karton ve plastik bardak kullanımını sıfırladık. Wilopark'taki hidrojen pilot tesisimizle yeşil enerji, iklim sorunu ve sürdürülebilirlik için adımlar atmaya başladık.

Bu tesisle kendi kendine yeten, yenilenebilir enerji tedarik ağının temelini oluşturduk. Gelecekte bu güç kaynağı yeşil enerji sağlayacak. Tesislerimizde ve faaliyet gösterdiğimiz her ülkede döngüsel ekonomiye katkı sağlamakve sürdürülebilir çözümler sunmak en önemli hedeflerimiz arasında."

“AVRUPA FABRİKALARIMIZ ‘KARBON NÖTR’ OLARAK FAALİYET GÖSTERİYOR”

“2022’de karbon emisyonlarımızı 2021’e göre yüzde 17 azalttık. İki tesisimizi daha karbon nötr üretime dönüştürerek, şu an tüm Avrupa fabrikalarımızın karbon nötr olarak faaliyet göstermesini sağladık. Üç önemli

tesiste yeni fotovoltaik sistemlerin kurulumuyla yenilenebilir elektrik üretimine büyük yatırımlar gerçekleştirdik.

2025’e kadar dünya genelindeki 15 üretim tesisimizde karbon nötr operasyonlara ulaşmayı ve grup genelinde emisyonları referans yıl olan 2018’e göre en az yüzde 60 azaltmayı yakın dönem hedefimiz olarak belirledik. Wilo Grubu olarak, iş ortaklarımızın karbon ayak izlerini azaltmaya yönelik projeler de geliştiriyoruz.

Enerji çözümlerimizin de bu noktada belirleyici bir rolü var. Kontrolsüz çalışan pompaların proaktif olarak yüksek verimli pompalarla değiştirilmesini teşvik ediyoruz. Kamu, ticari ve endüstriyel binaların, tesislerin ve mülklerin operatörlerine, yüksek verimli bir ürüne geçmenin faydaları hakkında bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapıyoruz.”

