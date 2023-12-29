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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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İletişimde yapay zeka etkisi artacak

Telekom sektörü TL bazında büyüse de enflasyon nedeniyle beklenen sıçrama yaşanamıyor.

29 Aralık 2023
İletişimde yapay zeka etkisi artacak

Telekom sektörü TL bazında büyüse de enflasyon nedeniyle beklenen sıçrama yaşanamıyor. Donanım ve yazılım alanında 2023’ü iyi geçiren sektörde, her alanda yapay zeka uygulamalarının etkisinin artması bekleniyor. 

Bulut bilişim, 5G, fiber ve veri yatırımları da gündemdeki yerini koruyor. Dijitalleşme hızının her alanda giderek arttığı bu dönemde; 5G, fiber, veri, bulut bilişim, makine öğrenimi ve yapay zeka gibi yeni nesil teknolojiler telekom sektörünün ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

 2023 yılı seçim, ağır bir deprem ve ekonominin belirsizlikleri ile işsizlik ve yüksek enflasyon ortamında geçti. 2023’ün ilk yarısında yaşanan bu olumsuzluklara rağmen sektörde TL bazında büyüme görülüyor. 

Elektronik haberleşme hizmetleri sektörünün 2022 yılı büyüklüğü 130,4 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2023 yılı verileri henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte yaklaşık 150 milyar TL seviyesinde olması bekleniyor. 

Sektör gelirlerinden enflasyon etkisinin arındırılması ile zaman içerisinde sektördeki reel büyümeye dikkat çekiliyor. 

Bu çerçevede, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, 2003 yılından itibaren sektörde dikkat çekecek seviyede bir büyüme olmadığı ifade ediliyor.

2003 yılında 14,98 milyar TL olan enflasyondan arındırılmış elektronik haberleşme gelirlerinin 2017 yılında 15,62 milyar TL iken, 2022 yılında yaşanan ciddi enflasyon artışı sebebi ile 11,56 milyar TL’ye düştüğüne dikkat çeken Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, ‘’2023 yılında ise enflasyondan arındırılmış elektronik haberleşme gelirlerinin en iyi ihtimalle 12 milyar TL seviyelerinde olacağını tahmin ediyoruz’’ diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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