İmalat PMI 48,1’e yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her ay açıklanan ve ekonominin öncü göstergelerinden biri olan İmalat PMI, son üç aydaki düşüşünün ardından, aralık ayında bir önceki aya göre 2,4 puan artışla 48,1'e yükseldi.

Aralıkta yeni siparişler 10 sektörün yarısında artarken, yeni ihracat siparişleri sadece üç sektörde artış kaydetti. İstihdamı artan sektör sayısı altıya yükseldi.

Eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, sanayideki daralma bir miktar iyileşme gösterse de devam ediyor.

Söz konusu rakam, faaliyet koşullarındaki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etse de hazirandan bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti ve sektör performansında zayıflamanın ılımlı düzeyde olduğunu gösterdi.

Talep tarafında iyileşme belirtilerinin görüldüğü aralık ayında, toplam yeni siparişlerdeki azalma yaklaşık bir yıllık dönemin en düşük hızında gerçekleşti.

Diğer taraftan, bazı anket katılımcıları, enflasyonist baskıların talebi olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirtti. Küresel piyasalardaki zayıflık, yeni ihracat siparişlerinin toplam yeni siparişlerden daha yüksek oranda yavaşlamasına yol açtı.



