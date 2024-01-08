İmalat PMI 6 aydır eşiğin altında

Haziran ayından bu yana yapılan yedi faiz artırımı ile politika faizinin yüzde 42,5'e çıkması sonrasında, üretim tarafında ekonomideki soğuma da kendini göstermeye devam ediyor.

Kasım 2023'te 47,2 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, Aralık ayında 47,4 olarak gerçekleşti. Böylelikle endeks, üst üste altıncı ayda 50 eşik değerinin altında kaldı. Üretim ve yeni siparişlerde düşüş devam ederken, istihdamda daralma eğilimi durdu.

Girdi maliyetlerinde artış hızı ise mayıstan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Aralık 2023 dönemi sonuçlarına göre, takip edilen 10 sektör arasında yeni siparişlerini artıran tek sektör gıda ürünleri oldu.

Yeni siparişlerde en sert yavaşlama kimyasal, plastik ve kauçuk ürünlerde yaşandı. Böylelikle aralıkta imalat sanayi üretimi büyük ölçüde zorlu piyasa koşullarına bağlı olarak kasım ayına yakın düzeyde azalma kaydetti.

Hem toplam yeni siparişlerde hem de yurt dışından alınan yeni işlerde devam eden yavaşlamalar talepte zayıflığın sürdüğünü gösterirken, bu durum aralıkta da firmaların birikmiş işlerine ağırlık vermesine imkân sağladı. İş yüklerindeki azalışa rağmen istihdam aralıkta yatay seyretti ve bu durum iki aylık daralma dönemini sona erdirdi.

Bazı anket katılımcıları kapasite artırma eğiliminde olduğunu bildirirken kimileri ise yeni siparişlerde azalma ve istifalar nedeniyle istihdam azalttı.



