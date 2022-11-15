İmalat PMI pandemi seviyesine indi

Sanayide çarkların yavaşlaması, öncü verilerde de kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Ekim 2022 dönemi sonuçlarına göre, endeks üst üste sekizinci ay eşik değer 50'nin altında kalarak sektörün performansında sert yavaşlamaya işaret etti.Böylece imalat PMI pandemi kapanmalarının en sert yaşandığı Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. İSO'dan yapılan değerlendirmede, yeni siparişlerde talep eksikliğine bağlı olarak devam eden ve 13'üncü aya ulaşan ivme kaybının faaliyet koşullarındaki bozulmada etkili olduğu belirtildi.Benzer şekilde yeni ihracat siparişleri de gözle görülür bir şekilde yavaşladı. Talepteki zayıflık, üretim tarafını da etkiledi. Ekim ayında imalatçılar yeni siparişlerdeki yavaşlamayı satın alma faaliyetlerine ve çalışan sayılarına da yansıttı. İstihdamda Mayıs 2020'den bu yana en belirgin azalma gerçekleşti.Girdi alımlarındaki azalma, tedarik zincirleri üzerindeki baskının hafiflemesini sağlayarak teslimat sürelerinin azalmasında rol oynadı.