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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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İmalat PMI yılın en düşüğünde

Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin ekim 2023 dönemi sonuçları açıklandı.

16 Kasım 2023
İmalat PMI yılın en düşüğünde

Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin ekim 2023 dönemi sonuçları açıklandı. 

Eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, eylülde 49,6 olan manşet PMI, Ekim 2023'te 48,4'e geriledi ve üst üste dördüncü ay 50,0 eşik değerin altında kaldı. 

Endeks, faaliyet koşullarındaki yavaşlamanın ılımlı olduğunu gösterse de söz konusu yavaşlama eylüle göre daha belirgin gerçekleşti.

Yeni siparişlerde yaklaşık bir yılın en sert yavaşlaması yaşanırken, istihdam yeniden düşüşe geçti. Enflasyonist baskılar ise hafifledi. Takip edilen 10 sektörden sadece ikisinde üretim artarken, istihdam çoğu sektörde düşüş gösterdi.

DÖRT AYDIR GERİLİYOR

Diğer yandan, girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatları enflasyonu son dönemdeki eğilimini sürdürerek çoğu sektörde ivme kaybetti. İmalatçılar ekimde iç ve dış talebin genel olarak zayıf seyrettiğini bildirdi. 

Bunun sonucu olarak toplam yeni siparişler ve yeni ihracat siparişleri hız kaybetti. Toplam yeni siparişlerdeki yavaşlama geçen yılın kasım ayından bu yana en yüksek oranda kaydedildi. Yeni siparişlerdeki bu görünüme bağlı olarak üretim de ekim ayında gerilemeye devam etti. 

Böylece üst üste dört ay boyunca üretimde ivme kaybı gözlendi. Bu arada ekimde istihdam yeniden düşüşe geçti ve bu durum beş aylık genişleme sürecini sona erdirdi. 

Anket katılımcıları istifa ve emekliye ayrılmaların yaşandığına dikkat çekti. Çalışan sayısındaki azalmaya rağmen firmaların birikmiş işlerinde yaklaşık bir yılın en hızlı düşüşü kaydedildi.
 

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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