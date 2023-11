İMİB, çevreci örgütlerle buluşma çağrısı yapıyor

Madenlerin Türkiye için bir zorunluluk olduğunu söyleyen Çetinkaya, madenlerimizi çıkarmazsak, 2050 yılında metallerde dışa bağımlı hale geliriz. Çünkü gelecekte metal kullanımı kat kat artacak" dedi.

Yaklaşık bir yıl önce Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'na (TEMA) sektördeki 17 dernekle açık bir mektup ilettiklerini söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, düzenlediği basın sohbet toplantısında, "Bugüne kadar doğru bilinen yanlışları ve eleştirileri gidermek için her fırsatta bilgi paylaşımına açık olduğumuzu söyledik. Ancak aldığımız tek cevap, madenlerle ilgili bir bilgi alışverişine gerek olmadığı ve 'altın, gümüş, krom, çinko, alüminyum, kurşun, bakır, nikel, kobalt, grafit, demir cevherini kapsayan dördüncü grup madencilik faaliyetlerinin her ne şart olursa olsun durdurulması gerektiği oldu. Madencilikte bu adımı atmazsak 2050 yılına geldiğimizde petrole değil, madene bağımlı hale geliriz. Temiz enerjiye geçişte en çok ihtiyacınız olan dördüncü grup madenler. Elektrikli bir araçta konvansiyonel araçtan 6 kat daha fazla metal kullanılıyor" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye başta kömür olmak üzere ciddi miktarda maden ithalatı yapıyor. İthal edilen metallerin başında bakır ve alüminyum geliyor. Türkiye'nin maden ihracatı 6 milyar dolarken, ithalatı 25 milyar dolar.

ÇAĞRI HAVADA KALDI

Türkiye'de çevre örgütlerinin 'maden çıkartılmasın' anlayışına kadar gelerek maden karşıtlığı söylemlerinin olduğunu hatırlatan Çetinkaya, "Bugüne kadar hiçbir şekilde haklarında negatif bir söylem üretmedik. TEMA Vakfı başta olmak üzere tüm kurumlarla bir masa etrafında uzlaşmasak da muhakkak konuşabileceğimizi, en az onlar kadar çevreci olduğumuzu izah etmeyi sürekli dile getirdik. Herhangi bir STK ile ya da akademisyenlerle istenilen her zamanda, her yerde ve her şartta bir araya gelmeye hazırız, bu açık teklifimizdir. Bir sene önce TEMA Vakfı'na çağrıda bulunmuştuk. Vakıf başkanı Deniz Ataç ile kısa bir süre önce karşılaştık. Kendisi açık görüşme çağrımıza ret cevabı verdi. Kendisi bize bir araya gelmenin gerek olmadığını üç kez söyledi. Madenlere gelmeyi de reddetti" şeklinde konuştu.

Devlet madenleri daha sıkı denetlemeli

Türkiye'de 5 grup madencilik yapıldığını ve Türkiye'nin gelişimine büyük oranda fayda sağlayacak dördüncü grup madencilik yani metal madenciliği için ortaya atılan 'asla yapılmamalı' görüşünün gerçekleşmesi durumunda, Türkiye'nin maden bağımlısı haline geleceğini ifade eden Çetinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm faaliyetlerimizde çevreyi, iklimi, temiz enerjiyi sahiplenen bir madencilik kültürü ön planda olacak. Gerekli denetlemeler yapılsın ki iyi ile kötü madencilik de ayrılsın. Kötü örnekler de şartlarını iyileştirmek için teşvik edilsin. Kısaca devlet denetim mekanizmalarını artırmalı. Şeffaf ve adil denetim istiyoruz. Ucuz madencilik yaparak sektörün dengesini bozanı devlet ortaya çıkarsın. Biz AB normlarına uygun madencilik yapıyoruz."