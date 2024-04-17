İnovatif ürünler için 560 milyon TL ayırdı

Meyve suyu üretimi ile yola çıkıp bugün tarıma dayalı sanayi şirketine dönüşen Dimes, yeni kategori ürünler ve inovasyona bu yıl 560 milyon TL kaynak ayırdı.

Bitkisel bazlı süt ürünüyle de pazara iddialı giriş yapmayı planlayan şirket, bu yıl 10 milyar TL ciro hedefliyor. Tarıma dayalı sanayi şirketi olan ve bu yıl 10 milyar TL ciroya koşan Dimes, içecek sektöründe inovatif ürünlere yatırımla pazar payını büyütecek.

Alkollü ve alkolsüz içecek alanında 180 civarında ürünle pazarda yer alan Dimes, inovatif ürünlere yatırımlarını hızlandırdı. Soğuk kahvenin ardından milk shake ve smoothie tarafında da iddialı bir noktaya gelen marka, şimdilerde bitkisel bazlı süt üretimini gündeme almış durumda.

İzmir ve Tokat’taki tesislerde badem, yulaf ve fındık sütlerini üretmek üzere çalışan Dimes, yeni inovatif ürünler için bu yıl 560 milyon TL’lik yatırım planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.