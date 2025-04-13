İnşaat sektöründe işçilik sorunu büyüyor

Gayrimenkul sektörünün büyüyebilmesi için etkin maliyet yönetimi, çevre dostu çözümler ve inovatif yaklaşımlar zorunluluk haline geldi. Yaşanan konut krizinin çözümü için devlet-özel sektör iş birliği gerekiyor. Sektörün asıl ihtiyaç sahibi orta ve dar gelirli kesime konut üretebilmesi de maliyetlere takılıyor. İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) Engin Keçeli, sektörün en büyük maliyet yükünün iş gücü olduğunu söylüyor. Aralık 2024 inşaat maliyet endeksi verilerine göre, yıllık bazda yüzde 34,27 artış yaşandığını belirten Keçeli, “Malzeme endeksi yıllık yüzde 26,18, işçilik endeksi ise yüzde 54,35 arttı. Bina inşaatı maliyetleri yıllık yüzde 34,67 artarken, bina dışı yapılar için maliyet endeksi yıllık yüzde 33, bina dışı yapıların işçilik maliyetleri yüzde 57,92 yükseldi. Bu da sektörün en büyük maliyet yükünün iş gücüne dayandığını gösteriyor” diyor.

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