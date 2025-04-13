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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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İnşaat sektöründe işçilik sorunu büyüyor

Son yıllarda konut krizinin giderek derinleştiği ülkemizde finansa erişimin zorlaşması ve inşaat maliyetlerindeki artış, proje üretimini zorlaştıran ana faktörlerdi. Son dönemde inşaat maliyetleri düşüşe geçse de deprem sonrası artan işçilik sorunu sektörü zorlamaya devam ediyor.

13 Nisan 2025 | 12:28
İnşaat sektöründe işçilik sorunu büyüyor

Gayrimenkul sektörünün büyüyebilmesi için etkin maliyet yönetimi, çevre dostu çözümler ve inovatif yaklaşımlar zorunluluk haline geldi. Yaşanan konut krizinin çözümü için devlet-özel sektör iş birliği gerekiyor. Sektörün asıl ihtiyaç sahibi orta ve dar gelirli kesime konut üretebilmesi de maliyetlere takılıyor. İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) Engin Keçeli, sektörün en büyük maliyet yükünün iş gücü olduğunu söylüyor. Aralık 2024 inşaat maliyet endeksi verilerine göre, yıllık bazda yüzde 34,27 artış yaşandığını belirten Keçeli, “Malzeme endeksi yıllık yüzde 26,18, işçilik endeksi ise yüzde 54,35 arttı. Bina inşaatı maliyetleri yıllık yüzde 34,67 artarken, bina dışı yapılar için maliyet endeksi yıllık yüzde 33, bina dışı yapıların işçilik maliyetleri yüzde 57,92 yükseldi. Bu da sektörün en büyük maliyet yükünün iş gücüne dayandığını gösteriyor” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında

 

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Türk Traktör bilanço tarihi belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
BİM, Emlak Konut, Ereğli, Ford... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Yatırım araçlarında haftanın şampiyonu
Doğan Holding'te temettü kararı kesinleşti
Dün 2 şirket temettü teklifini duyurdu
Katmerciler (KATMR) bedelli tarihi belli oldu
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için emir paketi tedbiri
Beşiktaş'tan bedelli açıklaması
BİST-100’de yön beklentileri değişti mi? 5 uzman yorumladı
SPK bülteni: 3 bedelli, 3 bedelsiz onayı var
Fenerbahçe Kulübü’nden hisse satışı açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 hisse var
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