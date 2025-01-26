ARA
DOLAR
35,68
0,13%
DOLAR
EURO
37,48
0,71%
EURO
GRAM ALTIN
3179,76
0,79%
GRAM ALTIN
BIST 100
10104,85
-0,08%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Levent Gökmen
Levent Gökmen




Diğer Yazıları

İnşaatçılar farklı sektörleri keşfetti

Altyapıdan konuta kadar inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketler, iş hayatında ve ekonomideki riskleri dağıtmak için yatırımları farklı sektörlere kanalize ediyor.

26 Ocak 2025 | 07:58
İnşaatçılar farklı sektörleri keşfetti

Sektör çeşitlendirmesine giden şirketlerde turizm, enerji, savunma ve tarım alanları öne çıkıyor.

İnşaat sektörü Türkiye ekonomisinin ana motorlarından biri olarak son yıllarda hızlı bir büyüme gösterdi. Çürük yapı stokunun yoğunluğu ve deprem riskinin ensemizde olduğu düşünüldüğünde, ülkemizin hızlı bir kentsel dönüşüme ihtiyacı bulunuyor. Her yıl yaklaşık 1 milyon yeni konut talebi de eklenince, inşaat sektörünün daha uzun yıllar popüler olması bekleniyor. Ancak ekonominin daraldığı günümüzde inşaat firmalarının kaynağa erişimi zorlaşıyor. Böyle bir dönemde inşaatçılar riskleri dağıtarak, ana faaliyet alanlarına kaynak sağlamak üzere enerjiden tarıma ve teknolojiye kadar farklı sektörlere yönelmeye başladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Levent Gökmen
Levent Gökmen




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 3179,76 0,79%
  • ALTIN ONS 2771,75 0,65%
  • BIST 100 10104,85 -0,08%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,909 -0,048%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43465 -0,19861%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,8 -1,4508%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,6793 0,1274%
  • EURO/DOLAR 1,0496 0,756%
  • EURO/TURK LIRASI 37,478 0,7056%
  • STERLIN/DOLAR 1,24854 1,06035%
Borsa Haberleri
Bu hafta kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
Şişecam, Sasa, Turkcell, Migros... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Turkcell'den 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse (20-24 Ocak)
Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihi belli oldu
24 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada veri gündemi yoğun
SPK'dan 8 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
Mopaş halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?
Dünya Varlık Yönetim halka arzı ertelendi
Aygaz bilanço tarihi belli oldu
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihi belli oldu
Mopaş borsa işlem tarihi belli oldu: Mopaş ne zaman borsada işlem görecek?
Margün Enerji'den (MAGEN) halka arz onayı açıklaması
İş Yatırım’ın 2025’te en yüksek temettü verimliliği beklediği 9 şirket
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (23 Ocak)
GERİ
İLERİ
Bu hafta kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
Şişecam, Sasa, Turkcell, Migros... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Turkcell'den 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse (20-24 Ocak)
Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihi belli oldu
24 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada veri gündemi yoğun
SPK'dan 8 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
Mopaş halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?
Dünya Varlık Yönetim halka arzı ertelendi
Aygaz bilanço tarihi belli oldu
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihi belli oldu
Mopaş borsa işlem tarihi belli oldu: Mopaş ne zaman borsada işlem görecek?
Margün Enerji'den (MAGEN) halka arz onayı açıklaması
İş Yatırım’ın 2025’te en yüksek temettü verimliliği beklediği 9 şirket
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (23 Ocak)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL