İnşaatçılar farklı sektörleri keşfetti

Sektör çeşitlendirmesine giden şirketlerde turizm, enerji, savunma ve tarım alanları öne çıkıyor.

İnşaat sektörü Türkiye ekonomisinin ana motorlarından biri olarak son yıllarda hızlı bir büyüme gösterdi. Çürük yapı stokunun yoğunluğu ve deprem riskinin ensemizde olduğu düşünüldüğünde, ülkemizin hızlı bir kentsel dönüşüme ihtiyacı bulunuyor. Her yıl yaklaşık 1 milyon yeni konut talebi de eklenince, inşaat sektörünün daha uzun yıllar popüler olması bekleniyor. Ancak ekonominin daraldığı günümüzde inşaat firmalarının kaynağa erişimi zorlaşıyor. Böyle bir dönemde inşaatçılar riskleri dağıtarak, ana faaliyet alanlarına kaynak sağlamak üzere enerjiden tarıma ve teknolojiye kadar farklı sektörlere yönelmeye başladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.