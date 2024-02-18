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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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İş dünyası SKDM için alarma geçti

Sanayiciler ilk etapta alüminyum, çelik, çimento, elektrik, gübre ve hidrojeni sektörlerini kapsayacak olan düzenlemeye uyum sağlamak için çalışmalara başladı.

18 Şubat 2024
İş dünyası SKDM için alarma geçti

Kriterlere uyulmaması durumunda ihracat maliyetlerini yaklaşık yüzde 30 artırması beklenen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) pek çok sektörü alarma geçirdi. Çimentodan kimyaya farklı sektörler sürece uyum için çalışmalara başladı.

Karbon nötr bir kıta olmayı hedefleyen Avrupa Birliği’nin (AB) 2050 yılına kadar çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemek amacıyla başlattığı Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Türkiye’deki sanayicileri harekete geçirdi. 

Sanayiciler ilk etapta alüminyum, çelik, çimento, elektrik, gübre ve hidrojeni sektörlerini kapsayacak olan düzenlemeye uyum sağlamak için çalışmalara başladı. 

1 Ekim 2023 itibarıyla, üç yıllık bir geçiş dönemi uygulaması ile yürürlüğe giren Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren mali yükümlülük de başlayacak. 

Türkiye’nin SKDM sürecini sorunsuz atlatması için, 2023-2025 yılları arasını kapsayan bir hazırlık ve geçiş dönemi boyunca, şirketlerin karbon ölçümü yapmaları ve bu süreçte raporlama yapmaları önem taşıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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