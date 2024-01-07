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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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İş dünyasında ‘akademi’ rüzgarı

Artan rekabete ve teknolojik dönüşüme uyum sağlamak isteyen şirketler arasında kurumsal akademi kurma yarışı başladı. Perakendeden yeme içmeye farklı sektörden pek çok şirket çalışanlarına eğitim vermek için kurumsal akademi kuruyor.

07 Ocak 2024
İş dünyasında ‘akademi’ rüzgarı

Artan rekabete ve teknolojik dönüşüme uyum sağlamak isteyen şirketler arasında kurumsal akademi kurma yarışı başladı. Perakendeden yeme içmeye farklı sektörden pek çok şirket çalışanlarına eğitim vermek için kurumsal akademi kuruyor.

İş dünyasındaki hızlı değişim şirketleri yeni stratejiler geliştirmeye yöneltiyor. Artan rekabete ve teknolojik dönüşüme uyum sağlamak ve çalışanlarını yeni döneme hazırlamak için şirketler ‘kurumsal akademi’ler açmaya hız verdi. 

McKinsey Company’nin ‘İşimizin Geleceği’ (Future of Work – FoW) raporuna göre küresel ölçekte her 16 çalışandan birinin 2030 yılına kadar yeni yetkinlikler kazanması, yeni mesleklere geçiş yapması gerekiyor. 

Türkiye’ye bakıldığında da her dört kişiden birinin, 2030 yılına kadar işini değiştirmek ya da yeni becerilerle işini geliştirmek zorunda kalacağı ortaya konuyor. 

Bu durum; Türkiye’nin yetenek dönüşümünü gerçekleştirebilmek için iş gücünde bulunan 21,1 milyon kişinin mevcut mesleğine devam ederken, teknolojiden yararlanarak yeni yetkinlikler geliştirmesini gerektiren bir süreç anlamına geliyor. 

MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın, “Şirket akademileri, çalışanlarının gelişimini ve dönüşümün gerekli kıldığı yeni yetkinlikleri kazandırmayı amaçlıyor. 

Bunun yanı sıra kurumsal kültürün çalışanlara aktarılmasında ve yaygınlaşarak güçlenmesinde de şirket akademileri önemli bir rol üstleniyor” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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