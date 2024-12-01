İş dünyasında ücret düğümü çözülemiyor

İş dünyasında hem patronların hem de çalışanların gözü, kulağı asgari ücret artış oranında. İşçi, iş veren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayındaki toplantısı sonrası asgari ücret artış oranı belirlenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi ve iş veren temsilcileriyle komisyonun çalışmalarına aralık ayının başında başlayacağını aktardı. Bu yıl temmuz ayında ara zam gelmeyince asgari ücret, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının altında kaldı. Bu nedenle asgari ücretle çalışan 7 milyonu aşan işçi kesimi 2025’te ara zam kaybını giderecek bir artış oranı bekliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.