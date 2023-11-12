İş dünyasının gündemi sürdürülebilir rekabet

Önce AB’nin Yeşil Mutabakat, şimdilerde ise Meclis’in gündemindeki İklim Yasası çalışmalarını yakından izleyen iş dünyası temsilcileri, ihracat tarafında rekabetçiliği korumak üzere sürdürülebilir yatırımlara odaklandı.

Dev gruplar özellikle enerji ve atık yönetimi gibi konularda önemli adımlar atıyor.Küresel ısınma karbon emisyonlarıyla artmaya devam ederken, bir süredir gözü kulağı

Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nda (SKDM) olan Türkiye iş dünyası da sürdürülebilir ve çevreci yatırımlarına hız verdi.

Bilindiği gibi SKDM’nin demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik, çimento ve hidrojen sektörlerini kapsayan ilk aşaması, 1 Ekim 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bu yeni mekanizma AB ülkelerinin ithalat yaptığı şirketlere, üretimin olduğu ülkede ödenen karbon fiyatı ile AB’deki karbon fiyatı arasındaki farkı ödemek için SKDM sertifikaları satın alma zorunluluğu getiriyor.

Yeni mekanizmaya adapte olmak Türkiye’den AB ülkelerine yoğun ihracat gerçekleştiren sektörlerin hem rekabetçilik hem de sürdürülebilir üretimleri için önemli.

Bu noktada da Meclis’in gündemine gelmesi beklenen İklim Yasası’na ilişkin gelişmeler hem vergi hem de teşvikleri kapsaması bakımından merakla takip ediliyor.

İklim Değişikliği Başkanlığı’nın yayımladığı rapora göre, 1 ton karbondioksit eşdeğeri için 75 Euro olarak varsayılan SKDM sertifikası ücretleri 2027’de Türkiye için yıllık 138 milyon Euro maliyet yaratacak.

Bu nedenle rekabetçiliği korumak ve Avrupa kıtasındaki ihracatı artırmak adına SKDM’nin getirdiği düzenlemelere bir an evvel adapte olmak gerekiyor. Büyük gruplar pandemi sürecinden bu yana şirket yapılanmalarını, yatırım ve büyüme stratejilerini bu alana odaklamış durumdalar.

Hatta birçok holding artık kamuoyuna açıkladıkları hedeflerini yıllık raporlamalarla da duyurmaya başladı. Atık toplama, izleme ve mekanik ayırma üniteleri, oksijensiz çürütücüler, hibrit enerji üretimi, atıkların ileri dönüşümü, yeşil hidrojen, düşük karbonlu mobilite çözümleri, enerji verimliliği gibi alanlarda pek çok proje bu yıl da dev grupların gündeminde baş sırada yer alıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.