Bugün 15 lira, yarından itibaren 7 bin 438 lira 60 lira

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son başvuru tarihi olan 31 Ekim olarak belirlenmişti. Ehliyetini yenilemek isteyenlerin bu işlem için 15 TL ödeyeceği açıklanmıştı.

Kasım itibarıyla ise işlem ücreti artıyor. Buna göre, kasım ayında B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruş olacak. A, A1, A2 ve F sınıfı sürücü belgelerini yenileyecekler 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı belgelerini yenileyecekler ise 11 bin 235 lira 60 kuruş ödeyecek.

Yenileme süresinin sona erecek olması nedeniyle nüfus müdürlüklerine yapılan başvurularda son günlerde belirgin artış yaşandı.

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin, bugün mesai bitimine kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.