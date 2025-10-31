ARA
DOLAR
42,05
0,20%
DOLAR
EURO
48,68
0,31%
EURO
GRAM ALTIN
5411,93
-0,33%
GRAM ALTIN
BIST 100
10901,71
0,59%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bugün 15 lira, yarından itibaren 7 bin 438 lira 60 lira

Bugün mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek eski tip ehliyetler, sürenin dolmasının ardından geçerliliğini yitirecek. Ayrıca yenileme işlemini daha sonra yaptırmak isteyenler, artan ücretlerle karşılaşacak.


Son Güncellenme:
Bugün 15 lira, yarından itibaren 7 bin 438 lira 60 lira

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son başvuru tarihi olan 31 Ekim olarak belirlenmişti. Ehliyetini yenilemek isteyenlerin bu işlem için 15 TL ödeyeceği açıklanmıştı.

Kasım itibarıyla ise işlem ücreti artıyor. Buna göre, kasım ayında B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruş olacak. A, A1, A2 ve F sınıfı sürücü belgelerini yenileyecekler 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı belgelerini yenileyecekler ise 11 bin 235 lira 60 kuruş ödeyecek.

Yenileme süresinin sona erecek olması nedeniyle nüfus müdürlüklerine yapılan başvurularda son günlerde belirgin artış yaşandı.

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin, bugün mesai bitimine kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

İlgili Haberler
Ehliyet yenileme ne zaman sona eriyor? 2025 Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır?
Ehliyet yenileme ne zaman sona eriyor? 2025 Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır?
Ehliyet yenileme son gün ne zaman bitiyor? Yenilenmezse cezası ne kadar?
Ehliyet yenileme son gün ne zaman bitiyor? Yenilenmezse cezası ne kadar?
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenilenmezse cezası nedir?
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenilenmezse cezası nedir?
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL