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İşsizlik kasımda değişmedi

Türkiye'de işsizlik rakamları yatay seyrini korumaya devam ediyor.

23 Ocak 2023
İşsizlik kasımda değişmedi

Türkiye'de işsizlik rakamları yatay seyrini korumaya devam ediyor. TÜİK verilerine göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı kasım ayında bir önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişi oldu. 

İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,8 iken kadınlarda yüzde 12,9 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı kasım ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31 milyon 574 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 48,6 oldu.

 Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,7 olarak gerçekleşti. İş gücü 2022 yılı kasım ayında bir önceki aya göre 308 bin kişi artarak 35 milyon 150 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. 

İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 kadınlarda ise yüzde 36,4 oldu.

ATIL İŞ GÜCÜ YÜZDE 20,8

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2,6 puanlık azalış ile yüzde 17,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,4, kadınlarda ise yüzde 23,9 olarak tahmin edildi. 

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı kasım ayında bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile yüzde 20,8 oldu. 

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,3 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,9 olarak tahmin edildi.
 

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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