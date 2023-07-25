ARA
Bist 100
6613,01
-1,23%
Bist 100
Dolar/TL
26,9399
-0,0436%
Dolar/TL
Euro/TL
29,7497
-0,2642%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1043
-0,1961%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1699,55
0,33%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




Diğer Yazıları

İşsizlik tek haneye geriledi

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleşerek, tek haneye indi ve 2014 yılından beri en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

25 Temmuz 2023
İşsizlik tek haneye geriledi

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleşerek, tek haneye indi ve 2014 yılından beri en düşük seviyeye gerilemiş oldu. 

Böylece işsizlik 2014'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşirken geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 22,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Hanehalkı İş gücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 2023 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi olduğu belirtildi. 

İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleşti. Bununla birlikte, 5-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalış ile yüzde 17,0 oldu. 

Öte yandan zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2023 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile yüzde 22,5 oldu.


 

0
Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1699,55 0,33%
  • ALTIN ONS 1962,22 0,37%
  • BIST 100 6613,01 -1,23%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9399 -0,0436%
  • EURO/TURK LIRASI 29,7497 -0,2642%
  • EURO/USD 1,1043 -0,1961%
  • INGILIZ STERLINI 1,28511 0,15236%
  • JAPON YENI 141,085 -0,283%
  • KANADA DOLARI 1,31983 0,21869%
  • RUS RUBLESI 90,375 -0,0829%
Günün En Çok Okunanları
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2023 ne kadar?
Dünyanın en iyi 50 lüks oteli açıklandı... Türkiye'den de bir otel var
Dünyanın en iyi 50 lüks oteli açıklandı... Türkiye'den de bir otel var
30 yeni mağaza açmayı hedefliyor
30 yeni mağaza açmayı hedefliyor
Erdoğan'dan çalışan ve emekli maaşlarına düzenleme mesajı
Erdoğan'dan çalışan ve emekli maaşlarına düzenleme mesajı
Kale Seramik'in halka arz sonuçları açıklandı
Kale Seramik'in halka arz sonuçları açıklandı
Kabine toplandı! İşte gündemdeki konular
Kabine toplandı! İşte gündemdeki konular
MNG Kargo'nun tamamı Alman devine satıldı
MNG Kargo'nun tamamı Alman devine satıldı
S&P'den Türkiye için enflasyon yorumu
GERİ
İLERİ
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2023 ne kadar?
Dünyanın en iyi 50 lüks oteli açıklandı... Türkiye'den de bir otel var
30 yeni mağaza açmayı hedefliyor
Erdoğan'dan çalışan ve emekli maaşlarına düzenleme mesajı
Kale Seramik'in halka arz sonuçları açıklandı
Dünyanın en iyi 50 lüks oteli açıklandı... Türkiye'den de bir otel var
30 yeni mağaza açmayı hedefliyor
Erdoğan'dan çalışan ve emekli maaşlarına düzenleme mesajı
Kale Seramik'in halka arz sonuçları açıklandı
Kabine toplandı! İşte gündemdeki konular
30 yeni mağaza açmayı hedefliyor
Erdoğan'dan çalışan ve emekli maaşlarına düzenleme mesajı
Kale Seramik'in halka arz sonuçları açıklandı
Kabine toplandı! İşte gündemdeki konular
MNG Kargo'nun tamamı Alman devine satıldı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL