İşsizlik tek haneye geriledi

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleşerek, tek haneye indi ve 2014 yılından beri en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Böylece işsizlik 2014'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşirken geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 22,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Hanehalkı İş gücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 2023 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi olduğu belirtildi.

İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleşti. Bununla birlikte, 5-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalış ile yüzde 17,0 oldu.

Öte yandan zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2023 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile yüzde 22,5 oldu.



