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İşsizlik üçüncü çeyrekte düştü

TÜİK'in Hanehalkı İş gücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 161 bin kişi azalarak 3 milyon 218 bin kişi oldu.

28 Kasım 2023
İşsizlik üçüncü çeyrekte düştü

TÜİK'in Hanehalkı İş gücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 161 bin kişi azalarak 3 milyon 218 bin kişi oldu. 

İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5, kadınlarda yüzde 12,5 olarak tahmin edildi. 

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 124 bin kişi artarak 31 milyon 724 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,4 oldu. 

Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti. İş gücü 2023 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 37 bin kişi azalarak 34 milyon 942 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. 

İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde 35,9 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,7 puanlık azalış ile yüzde 17,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 22,4 olarak tahmin edildi. 

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 226 bin kişi azalırken, tarım sektöründe 30 bin kişi, inşaat sektöründe 42 bin kişi, hizmet sektöründe 278 bin kişi arttı.

GENİŞ TANIMLIİŞSİZLİKYÜZDE 22,5

İstihdam edilenlerin yüzde 14,8'i tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 58'i ise hizmet sektöründe yer aldı. 

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2023 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık azalış ile yüzde 22,5 oldu.

 Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,9 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak tahmin edildi.
 

 

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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