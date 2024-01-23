İşsizlik yeniden yükselişe geçti

Gerek pandemi döneminde gerekse 2023 yılı başındaki deprem felaketi sonrasında, stabil seyretmeyi başaran işsizlik oranı, yılın 11'inci ayında az da olsa bir artış eğilimi gösterdi. TÜİK verilerine göre, kasım ayında işsizlik oranı 0,4 puan artarak yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16,5 olurken, geniş tanımlı işsizlik bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 22,7 oldu. Böylece işsizlik haziran ayından beri ilk kez artmış oldu.

İSTİHDAM ORANI DÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayına ilişkin iş gücü istatistiklerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 Kasım ayında bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 236 bin kişi azalarak 31 milyon 611 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,4 iken, kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.

İş gücü 2023 Kasım ayında bir önceki aya göre 122 bin kişi azalarak 34 milyon 726 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 20,7 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 43,8 saat olarak gerçekleşti.

