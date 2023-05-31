İstanbul turizmi bu yazı yoğun geçirme planları yapıyor

Dubai merkezli Emaar Hospitality Group’un İstanbul’da açtığı 5 yıldızlı otel Address Hotel İstanbul, grubun Türkiye’deki ikinci projesi. İstanbul turizmine lüks segmette hizmet veren Address İstanbul’un genel müdürü Ahmet Antepli ile turizm sektörünü konuştuk.

İstanbul turizminde 2023 yazı için beklentilerinizden bahsedebilir misiniz?

Beklentimiz bayram ile beraber yine Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt başta olmak üzere geçen yıldan daha yoğun ve yüksek talep aldığımız bir yaz dönemi geçirmek. Özellikle depremle başlayan ve organizasyonların iptal ve ertelenme süreçlerinin de bitişiyle taleplerin yaz dönemiyle başlayarak yıl sonuna kadar devam edeceğini de öngörüyoruz.

Türkiye genelinde turizme yönelik öngörüleriniz neler? Sizce nelere dikkat edilmeli?

Ülkemizin turizm dinamiklerini öngörmek maalesef kolay olmuyor. Olabilecek olumlu-olumsuz, yerel veya uluslararası her gelişmeden ilk ve önemli seviyede hep turizm işletmeleri etkilenir. 2023’ten beklentimiz 2022’den çok daha iyi olması. Tüm hedef ve çalışmalarımız bu yönde. Suudi pazarından beklentimiz geçen yılın üzerinde tabii. En çok dikkat etmemiz gereken konu ise, kısa vadeli planlamalarla kendimize rakip destinasyonlar yaratmamaya özen göstermek. Özellikle, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinin yaş aralığı ve tatil beklentilerini doğru analiz etmeli, algıyı ve beklentileri farklı destinasyonlara yönlendirmememiz gerektiğini düşünüyorum.

Doluluklarınızın geçen yıla göre bu yaz nasıl olmasını bekliyorsunuz?

Doluluğumuz geçen yıla göre daha yüksek oranda bu bizim için oldukça sevindirici. Mevcut öngörümüz, hedefimiz ve tüm çalışmalarımız geçen yılın üstünde bir dolulukla yaz dönemini kapamak. Tüm kurgumuz bu plan üzerinde yoğunlaşmış durumda.

En çok hangi ülkelerden misafir ağırlıyorsunuz?

Tüm pazarın yıllardır var olan gerçeği gibi Ortadoğu ve Körfez ülkeleri bu süreçte önceliğimiz. Var olan ve Rusya ile beraber yükselen BDT pazarı da bu yıl kadrajımızda yer alan pazarlardan. Ayrıca İtalya, Fransa, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden de gelen misafirlerimiz var.

Otelinizde en çok hangi hizmetlerinizden faydalanılıyor?

Konaklama dışında bu yıl çok fazla düğün organizasyonuna ev sahipliği yapma imkanımız oldu ve oluyor. Bunun yanı sıra The SPA yine fazla talep gören ve Anadolu Yakası’nda adından söz ettirerek en iyi SPA’lar arasına girmeyi başaran hizmetlerimiz arasında yer alıyor.

TURİSTLER ANADOLU YAKASINI ÖĞRENDİ

Sizce Anadolu Yakası’nda iş otellerinin avantajları dezavantajları neler?

İş oteli olarak adlandırılmalarından dolayı iş dışında seyahat eden misafir kitlesinin lokasyon ile ilgili sınırlı bilgisi dezavantaj olarak karşımıza çıkabiliyor. Fakat realite bu şekilde değil. Biz açılış öncesinden beri hem markamızın Ortadoğu ve Körfez bölgesindeki bilinirliği hem de bizim var olan stratejik hamlelerimizle bu dezavantajı avantaja çevirdiğimizi düşünüyoruz. Bu değişim sadece bize değil Anadolu Yakası’ndaki diğer oteller içinde devrim niteliğinde oldu. Artık hedef kitlemiz Anadolu Yakası’nın varlığını biliyor, kabul ediyor ve buradaki otelleri tercih ediyorlar.

İş otellerinde Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası farklılıkları var mı?

Otelimize sadece iş oteli demek yerine, turistik amaçlı konaklamadan iş ziyaretlerine kadar çok sayıda imkan sunan bir otel demeyi tercih ediyoruz. Anadolu Yakası ağırlıklı olarak kurumsal firmalarla işleyen bir market olmasına rağmen hem global marka bilinirliği hem de otelin çevresindeki AVM bazlı imkanlar sayesinde turistik seyahat eden kesime de fazlasıyla hitap edebiliyoruz. Özellikle 2022’de misafirlerimizin dağılımında bu detayı net biçimde deneyimleyebildik. Turistik amaçlı ziyaretçi profilimiz kadar iş odaklı konaklamaları da otel bünyemizde gerçekleştirdik. Ama tabii ki Avrupa Yakası dinamikleri daha farklı.

Turizm sektörü uzun vadeli planlara açık değil belki ama hedefleriniz nedir?

Birincil hedefimiz, otelimizin öncülüğünde Anadolu Yakası’ndaki algıyı Avrupa Yakası otelleri ile yarışabilir seviyeye getirmek. Açılışımızdan itibaren bu konuda ciddi bir ivme kazandık ve yol almaya da devam ediyoruz.



