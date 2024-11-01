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“İstanbul’u girişimcilik merkezi yapacağız”

Genç MÜSİAD, genç girişimcileri desteklemek amacıyla GM2 adında girişim hızlandırma merkezi açtı. Derneğin başkanı Cahit Ertemel, “Bu merkez, İstanbul’u dünyanın önemli girişimcilik merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor” diyor.

01 Kasım 2024 | 10:18
“İstanbul’u girişimcilik merkezi yapacağız”

Genç MÜSİAD, genç girişimcileri desteklemek amacıyla dernek genel merkez binası içerisinde GM2 adında girişim hızlandırma merkezi açtı. GM2 – Genç MÜSİAD Girişimcilik Merkezi’nin altında ticaret odaklı hızlandırma programları düzenleniyor.

13-26 Ekim tarihli sayıdan

Düzenlediği hızlandırma programı ile girişimleri MÜSİAD’ın sahip olduğu ticari network ile buluşturarak ticaret yapmalarını ve girişimlerine ciro kazandırmalarını sağlıyor. Bunun yanı sıra girişimlere açık ofis, eğitim, mentörlük, globale erişim gibi farklı faydaları da sunuyor.

Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, “Bu merkez, ekosistemde yer alan tüm paydaşlarla bağlantı kurarak İstanbul’u dünyanın önemli girişimcilik merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor. 20 girişimin piyasa değerini 50 milyon doların üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz” diyor. Ertemel, sorularımıza şöyle yanıt verdi:

Kurmuş olduğunuz girişimcilik merkezi hakkında bilgi verir misiniz?
Bu merkez, ekosistemde yer alan tüm paydaşlarla bağlantı kurarak İstanbul’u dünyanın önemli girişimcilik merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda, ticaret odaklı hızlandırma programlarıyla girişimlerin cirolarını artırmayı hedefliyoruz. GM2’nin misyonu, teknoloji tabanlı iş modellerinin MÜSİAD’ın sahip olduğu bilgi ve ticari birikim ile yaygınlaşması ve kalkınmasını sağlamak.

Bu merkezle ilgili hedeflerinizden bahseder misiniz?
GM2’nin en büyük hedefi, Türkiye’deki genç girişimcilerin küresel başarı hikayelerine dönüşmelerine olanak sağlamak. Düzenlediğimiz ticari hızlandırma programıyla girişimcileri destekleyerek, 20 girişimin piyasa değerini 50 milyon doların üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda MÜSİAD hinterlandı ile girişimleri bir araya getirerek çok ciddi bir ticari hacim oluşturmak istiyoruz. Bu çerçevede, genç girişimcilerimizi küresel pazarlara hazırlamak ve Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini güçlendirmek öncelikli hedeflerimiz arasında. Ayrıca, İstanbul’u dünyanın en önemli girişimcilik merkezlerinden biri yaparak genç girişimcilerimize daha geniş bir iş ağı ve yatırım fırsatları sunmak istiyoruz.

Hızlandırma programlarınızdan kısaca bahseder misiniz?
GM2 bünyesindeki hızlandırma programlarımız, girişimcilerin iş fikirlerini hızlı bir şekilde ticaret yaparak büyütmelerine ve ölçeklendirmelerine yardımcı oluyor. Mentorluk desteği, iş modeli geliştirme, pazarlama stratejileri oluşturma ve yatırımcı sunumları gibi alanlarda kapsamlı bir eğitim sunuyoruz. Girişimcileri, MÜSİAD’ın geniş iş ağına ve yatırımcılarına bağlayarak, onların cirolarını artırmalarına ve dünyaya açılmalarına olanak tanıyoruz.

Önümüzdeki yıl hayata geçireceğiniz projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
2025 yılında GM2’nin hızlandırma programlarını daha da genişletmeyi planlıyoruz. Özellikle teknoloji, sağlık, tarım ve finans gibi stratejik sektörlere yönelik özel programlar geliştirmek istiyoruz. Ayrıca, uluslararası girişimcilik platformlarıyla daha fazla iş birliği yaparak girişimcilerimizin küresel arenaya daha hızlı bir şekilde açılmasını sağlayacağız.

“Piyasa değerini artıracağız”
“GM2, start up’ların yatırım alma süreçlerinde ciddi bir rol üstleniyor. MÜSİAD’ın güçlü hinterlandını genç girişimcilere açarak, onların doğru yatırımcılarla buluşmasını sağlıyoruz. Ayrıca, yatırımcılarla girişimciler arasında köprü kurarak, yatırım alma süreçlerini hızlandırıyoruz. Yatırım konusunda en büyük hedefimiz, girişimcilerimizin piyasa değerini artırarak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak.”

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Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




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