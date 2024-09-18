Kadınlar girişimcilik eğitimi istiyor

Araştırmaya göre, girişimci adayı kadınların yüzde 35’i girişimcilik eğitimine ihtiyaç duyduğunu aktardı.

1-14 Eylül 2024 tarihli sayıdan

ING Türkiye ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle depremin ardından Kahramanmaraş’ın yeniden kalkınmasına destek olmak amacıyla “Kadın Girişimcilere Turuncu Destek” projesi hayata geçiriliyor.

Depremden etkilenen kadın üreticiler, girişimciler ve girişimci adaylarına yönelik gerçekleştirilen projede, kadınların eğitim ve mentorluk destekleri ile üretim sürecine dahil olmalarına katkıda bulunulması ve sosyal güçlenmeye destek verilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında, Kahramanmaraş’ta yaşayan kadınların iş gücüne katılımını, girişimci olma potansiyellerini anlamak ve bu süreçteki ihtiyaçlarını belirlemek adına Ipsos Türkiye iş birliğiyle ‘Kahramanmaraşlı Kadınların İş Gücüne Katılımı ve Girişimcilik Potansiyelini Anlama Çalışması’ adında bir araştırma yürütüldü. Araştırma ile Kahramanmaraş’taki girişimci olan ya da olmak isteyen kadınların, finansal desteğin yanı sıra eğitim ve mentorluk desteğine duyduğu ihtiyaca dikkat çekildi.

ING Türkiye ve KAGİDER iş birliği ile Kahramanmaraş’ta hayata geçirilen ‘Kadın Girişimcilere Turuncu Destek’ projesi kapsamında sağlanan eğitimler bu ihtiyaçlara göre tasarlandı.

FİNANSAL DESTEK

Araştırmada yer alan kadınların yüzde 51’i kendi işi olan girişimcilerden, yüzde 25’i bir başkasının yanında çalışanlardan, yüzde 10’u yakın zamanda işten ayrılanlardan, yüzde 8’i ise iş arayanlardan oluştu. Girişimi olan kadınların çoğu girişimcilik ile ilgili en az bir eğitim aldığını belirtirken özellikle finansal destek, ekip kurmak ve doğru pazarları bulma konusunda eğitime ihtiyaç duyduklarını aktardı. Girişimci adayı kadınlar ise kendi işlerini kurmak için en çok ihtiyaç duydukları konunun sermaye olduğunu söylerken, bunu girişimcilik eğitimi takip etti. Girişimci adayı kadınların yüzde 35’i kendi işlerini kurmak için girişimcilik eğitimine ihtiyaç duyduğuna değindi. İhtiyaç duyulan eğitim konuları ise finansal destek sağlanmasına yönelik eğitimler ile mesleki eğitimler olarak öne çıktı. Girişimci ve girişimci adayı kadınların büyük çoğunluğu eğitimlere katılmak istediklerini söyledi. Yüzde 83’ü özel sektör tarafından verilecek eğitimlere katılım göstermek istediğini beyan etti.

Özbekistan’a teknoloji çıkartması

Bilkent CYBERPARK tarafından ve Gazi Teknopark iş birliği ile Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 15 Türk firmanın katılımı ile Özbekistan - Türkiye İş Forumu gerçekleştirildi. Özbekistan - Türkiye İş Forumu’nun fizibilite çalışmaları başlatıldı. İki ülke arasındaki iş birliğine ve ticaret hacmine katkı sağlayacak olan Özbekistan - Türkiye İş Forumu’na, savunma sanayii, finansal teknolojiler, telekom, akıllı şehir teknolojileri gibi pek çok farklı başlıktan 15 Türk firması katılım gösterdi. Türk firmaları, Özbekistan’da yer alan firmalar ve kamu kurumları ile 200’ün üzerinde birebir potansiyel iş birliği, satış, partnerlik görüşmeleri gerçekleştirdi. Özbekistan’ın en prestijli teknoloji ve inovasyon kurumları arasında yer alan Özbekistan IT Park, Özbekistan Cyber Park, Inno Technopark, TUIT ve Technocorp ile çeşitli stratejik iş birliği sözleşmeleri (MoU) imzalandı. Bu anlaşmalar, aynı zamanda Özbekistan’ın dijital dönüşüm hedeflerine katkı sağlayacak Türk teknolojilerinin ülkeye transferini kolaylaştıracak ve her iki ülkenin de küresel rekabet gücünü artıracak yüksek teknoloji içeren projelerine zemin hazırlayacak.