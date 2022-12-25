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Kalıcı bir cari fazla hedefliyoruz

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, 2023 stratejilerini Almanak özel sayısı için anlattı.

25 Aralık 2022
Kalıcı bir cari fazla hedefliyoruz

Yüksek teknoloji üretiminde son bir yılda yüzde 36,7 oranında artış yaşandığı söyleyen Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, “Hedefimiz, hem mal hem de hizmetlerde ihracatımızı sürdürülebilir olarak artırmak ve cari işlemler dengesinde kalıcı olarak fazla verilmesini sağlamaktır” diyor.

Türkiye, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023’e zorlu bir gündemle giriyor. 

Hem mal hem de hizmet ihracatını sürdürülebilir olarak artırmak ve cari işlemler dengesinde kalıcı olarak fazla verilmesini sağlamak hedefiyle hareket ettiklerini söyleyen Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, 2023 yılında Türkiye ekonomisinde OVP kapsamında yüzde 5 oranında büyüme beklendiğini belirtiyor. 

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, 2023 stratejilerini Almanak özel sayısı için anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. 

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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