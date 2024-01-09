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Kalyon Gayrimenkul Yatırım 3 yılda 3 bin konut üretecek

Markalı konut sektörüne, İstanbul’un tarihi semti Üsküdar’da Nevbahar Üsküdar ve Nev Çarşı projesiyle giriş yapan Kalyon Gayrimenkul Yatırım, Kemerburgaz’daki Nevbahar Kemer Konakları’nı bu yıl içinde teslim edecek. Kalyon Gayrimenkul Yatırım İcra Kurulu Üyesi Ayşegül Öztürk, yatırımı devam eden projelerini teslime hazırlarken, önümüzdeki üç yıl içinde sektörü 3 bin yeni konut kazandıracaklarını söyledi.

09 Ocak 2024
Kalyon Gayrimenkul Yatırım 3 yılda 3 bin konut üretecek

Kalyon Gayrimenkul Yatırım, konut sektörüne Üsküdar’daki Nevbahar Üsküdar ve Nev Çarşı projesiyle giriş yaptı.

Kalyon GY olarak tüm projelerde yatırım yaptıkları bölgeye değer katma vizyonuyla hareket ettiklerine dikkat çeken Ayşegül Öztürk, şunları söyledi: 

“Kent estetiğine yakışır; tasarım ve konforun ön planda olduğu, insan hayatını kolaylaştıran projeler için büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Özetle, hayata geçirdiğimiz tüm projelerde sadece bugüne değil, geleceğe de imzamızı atma heyecanı ve sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu yaklaşımın bir ürünü olan Nevbahar Üsküdar ve Nev Çarşı’da geçmiş ve geleceği büyük bir uyum ile buluşturduk. Şehrimize ve yaşadığımız topluma saygılı, örnek bir projeyi hayata geçirdik. Nevbahar Kemer Konakları’nda da aynı sorumlulukla projemiz yükselmeye devam ediyor. Kaba inşaatında sona yaklaştığımız projemizi 2024 yılı içinde teslim etmeyi planlıyoruz. 2023 yılında satışına başladığımız projenin yüzde 55’inin satışını tamamladık. 2,5 milyar TL yatırım değerine sahip projemizde metrekare fiyatları ise 110 bin TL’den başlıyor. Proje özelinde avantajlı bir kampanya da başlattık. Nevbahar Kemer Konakları’nda ev sahibi olmak isteyenler Kalyon GY’nin sunduğu yüzde 0,99 vade farkı ile 48 ay vadeli ödeme planından yararlanabiliyor.”  

Kalyon GY’nin tüm projelerini “Değer Yönetimi” başlığı altında ele aldıklarını belirten Öztürk, “‘Değer Yönetimi’ projelerin mimari yaklaşımları ile ünite karmalarının oluşturulması, kat planı optimizasyonu, buna bağlı şerefiyelendirme çalışmaları, maksimum net brüt verimliliklerinin sağlanması, malzeme kararları ile sürdürülebilir ve uygulanabilir projeler elde etmede kullandığımız en önemli araç olarak ön plana çıkıyor." dedi. 

 


 

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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