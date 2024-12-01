“Kentsel dönüşüme 5 milyar TL aktaracağız”

Kahramanmaraş’ta yaşanan 6 Şubat depremi, bir kez daha beklenen İstanbul depremine dikkatleri çekti. 6,4 milyon konutun yer aldığı İstanbul’da yapı stokunun yüzde 70’i depreme dayanıksız. Riskli binalarda oturan vatandaşlar ise tedirgin.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kiptaş, dar gelirli vatandaşların evlerini yenilemeleri için 5 milyar TL’lik hibe programı başlattı. İBB Şehircilik Grubu Başkanı ve Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, yeni döneme ilişkin olarak Ekonomist’in sorularını yanıtladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.