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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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“Kibar Holding, fabrikadan zarar ediyorsa, satın almaya hazırız”

İlave Gümrük Vergisi oranlarının yılın başında yüzde 8’den 12’ye çıkarıldığı paslanmaz çelik sektöründe yaşanan vergi tartışmaları yeni bir boyuta taşındı. Haddelenmiş soğuk paslanmaz çelik üreticisinin anti-damping soruşturma başvurusu, paslanmaz çelik kullanan sektörleri rekabetçilik boyutuyla da endişelendirdi. Sektör temsilcileri, eleştirilerinin odağına aldıkları Kibar Holding için “Eğer fabrikadan zarar ediyor ve satmak istiyorlarsa, satın almaya hazırız” mesajı verdi.

24 Mayıs 2024
“Kibar Holding, fabrikadan zarar ediyorsa, satın almaya hazırız”

Paslanmaz çelikte hammadde üreticisi Kibar Holding’in şirketi Posco Assan ile bu mamülü kullanan 10 dernek ve birlik karşı karışa geldi. Ülkemizde yeterli kapasitesinin olmadığını savunan dernek ve birlikler ve ana girdisi büyük bir oranda ithal olan paslanmaz çelik ürünlerde, artan vergi oranları ve son olarak Çin, Endonezya ve Tayvan menşeli paslanmaz çelik ürünlerine yönelik yüzde 20 vergi talebinin, artan maliyetler karşısında zor durumda olan paslanmaz çelik kullanan sektörlerde endişe kaynağı olduğunu ifade ettiler. Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, üretimi durdurabileceklerini gerekirse fabrikayı kapatabileceklerini mesajını verdi.

Şirketin 200 bin ton kapasitesinin olduğunu ve sadece gelen ürünü incelttiklerini ve entegre bir yapı olmadığını savunan iş örgütleri, Türkiye’nin ihtiyacının ise yıllık 650 bin ton olduğunu, verginin yanında bir de antidamping olursa işletmelerin kapanacağını söylüyor. Ülkemizde yeterli kapasitesinin olmadığı ve ana girdisi de büyük bir oranda ithal olan paslanmaz çelik ürünlerde artan vergi oranları ve son olarak Çin, Endonezya ve Tayvan menşeli paslanmaz çelik ürünlerine yönelik yüzde 20 vergi talebi, artan maliyetler karşısında zor durumda olan paslanmaz çelik kullanan sektörlerde endişe kaynağı oldu. Paslanmaz çelik ürünlerine yönelik yapılan anti-damping soruşturma başvurusunun, başvuru sahibi firma olan Posco Assan tarafından teamüllere uygun olmayacak şekilde e-posta yoluyla ilgili taraflara duyurulması, mevcut küresel ekonomik koşullarda, halihazırda sıkıntı içerisinde olan sektörler için beklenmedik bir şok etkisi oluşturdu. Soruşturma neticesinde çıkabilecek olası bir önlem tüm imalat sektörlerini daha da zora sokacak bir gelişme olarak değerlendirildi.

KİMLER VAR?

Paslanmaz çelik kullanan sektörlerin ortak bildiri yayınlandığı basın toplantısında; Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED)  Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, Gelişen Ev ve Yaşam Eşyaları Markaları Derneği (GEEM)  Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çığır Şahin, Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneği (KESİD) Genel Sekreteri Bülent Durlanık, Paslanmaz Çelik Derneği (PASDER)  Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş, Paslanmaz Sanayi ve İş İnsanları Derneği (PASİD) Yönetim Kurulu Başkanı A. Arslan Küçükemre, Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Genel Sekreteri Ayşe Keskinkılıç, Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Züccaciye Komitesi Başkanı Murat Kolbaşı hazır bulundu.

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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