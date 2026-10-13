Evinin bir odasında başlayan hikaye 300 kişilik restorana uzandı

Restoranın işletme müdürü Pelin Keleş, Leyla Açıl'ın istihdam sağlayan bu projesinin kendisini çok etkilediğini anlatarak, ekibin bir parçası olmaya karar verdiğini söyledi.

Keleş, Dara Antik Kenti'nin gün geçtikçe daha çok turist ağırladığını belirterek, "Yapılacak çalışmalarla çok daha fazlasını ağırlamaya hazırlanıyor. Biz de buna katkı sunmayı istiyoruz. Bir kadının köyden çıkıp böyle bir işletme açması hem onu hem bizi çok gururlandırıyor. Leyla abla hayalini gerçeğe dönüştürdü. Birçok kadının da bunu yapabileceğine inanıyorum." diye konuştu.