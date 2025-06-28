“KOBİ’lere sunduğumuz destek ilk çeyrekte 24,6 milyar TL’ye ulaştı”

Vakıf Katılım, kurulduğu günden bu yana kaynaklarını reel sektörün büyümesi ve finansal hayatlarının kolaylaşması için yönlendiriyor. Uygun koşullarda finansmana kolay erişim için odalar, organize sanayi bölgeleri yönetimleri ve meslek birlikleri iş birlikleri yapan bankanın KOBİ’lere verdiği destek 2024 yılında 153 milyar TL’yi buldu. 2025 yılının ilk çeyreğine bakıldığında KOBİ’lere sunulan desteğin 24,6 milyar TL’ye ulaştığını söyleyen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, Vakıf Katılım’ın KOBİ’lerle ilgili çalışmalarını ve sundukları ürünleri anlattı.

Ekonomist Dergisi'nin Girişim Kobi Eki Haziran 2025 tarihli sayısından

REKABETÇİ KONUMA GELECEK

KOBİ’ler, ekonomimizin belkemiğini oluşturuyor ve yerel kalkınma ile istihdam oluşturma noktasında hayati bir role sahipler. Kurulduğumuz günden bu yana kaynaklarını reel sektörün büyümesi ve finansal hayatlarının kolaylaşması için yönlendiren bir kurumuz ve istikrarlı ekonomik büyümenin temelini oluşturan imalat, istihdam, ihracat ve inovasyon (4İ) alanlarında itici güç olan KOBİ’leri, var gücümüzle desteklemeye devam ediyoruz. Dijitalleşme, finansal sürdürülebilirlik ve alternatif finansman yöntemleri konularındaki hizmetlerimizle KOBİ’lerimizin yalnızca yerel pazarlarda değil, aynı zamanda küresel arenada da rekabetçi bir konuma gelmelerini amaçlıyoruz.

Uygun koşullarda finansmana kolay erişim için odalar, organize sanayi bölgeleri yönetimleri ve meslek birlikleri ile yaptığımız iş birlikleri ile geçtiğimiz yıl KOBİ’lere verdiğimiz destek 153 milyar TL’yi buldu. 2025 yılının ilk çeyreğine baktığımızda da KOBİ’lere sunduğumuz desteğin 24,62 milyar TL’ye ulaştığını görüyoruz.

“UÇTAN UÇA ÇÖZÜM SUNUYORUZ”

Vakıf Katılım, gerçekleştirdiği faaliyetler ve sunduğu ürünlerle KOBİ’lerin her zaman yanında olan bir kurum. Bu anlamda bankamız müşterilerine hem ilklere imza attığımız hem de uçtan uca çözüm sunan çok çeşitli ürünler sunuyoruz. KOBİ’lerimizin ihtiyaçlarını dinliyor, onlara özel çözümler geliştiriyor ve sürdürülebilir büyüme yolunda yanlarında olmayı oldukça önemsiyoruz.

2024 bizim için müşterilerimize hızlı ve erişilebilir bankacılık hizmeti sunma vizyonumuz doğrultusunda açık bankacılık yatırımlarımıza devam ettiğimiz, bu doğrultuda da KOBİ’lere yönelik çok kıymetli ürünler sunduğumuz son derece verimli bir yıl oldu. e-Yönetim platformumuz p@ket bu yenilikçi ürünlerimizden biri. Firmaların bütün ihtiyaçlarına tek bir çatı altında çözüm sunmak amacıyla oluşturduğumuz p@ket aynı zamanda vergi ödemeleri, Cep POS, Fatura Ödeme, Linkle Ödeme alma gibi açık bankacılık servisleriyle de uçtan uca çözüm sunuyor. Bu platform sayesinde banka müşterilerimiz hesap ekstrelerine istediği zaman erişebilirken tüm kart kampanyalarının dahil olduğu kredi kartları ile tahsilat yapabiliyor, link ile ödeme alabiliyor, aynı zamanda e-Faturalarını kesebiliyor ve tüm bunları mobil uygulamadan ve web sitemizden de rahatlıkla takip edebiliyorlar.

KOBİ ve işletmelerin bankadaki ihtiyaçlarını ön muhasebe uygulamasıyla birleştiren, e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv konularında da büyük kolaylıklar sağlayan e-yönetim platformumuz p@ket ile de müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ürün çeşitliliğini artırmanın haklı gururunu yaşadık. p@ket uygulamamız ile ilgili bugüne kadar çeşitli iş birliklerine imza atarak tabana yaygın bir büyüme politikamızı sürdürüyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, Trabzon Ticaret Odası, Tokat Ticaret Odası, Kahramanmaraş Ticaret Odası ve İvedik OSB gibi çok kıymetli meslek kuruluşlarla yaptığımız protokollerle dernek ve Oda üyelerinin p@ket ‘in tüm avantajlarından ayrıcalıklı fırsatlarla yararlanabilmesine olanak sunduk. Bugünlerde Ankara Ticaret Odası ile imzaladığımız protokolle bu iş birliklerine bir yenisini daha eklemenin mutluluğu içindeyiz.

DİJİTAL BANKACILIK İŞLEMLERİ ARTTI

Ödeme ve tahsilat süreçlerini garanti altına almak isteyen KOBİ’lerimize özel olarak sunduğumuz ve aynı zamanda ticarette bir ilk olma özelliğine sahip GFT ile işletmelerin alacaklarını daha güvenli bir şekilde takip etmelerini ve tahsilatlarını garanti altına almalarını sağladık. GFT, özellikle ticari ödeme ve tahsilat süreçlerinde güveni artırarak, işletmelerin finansal operasyonlarını daha verimli hale getiriyor. Diğer yandan yine bankacılık sektöründe bir ilk olarak şirketler için uzaktan hesap açılış hizmetini devreye aldık. KOBİ’ler şubelerimize gelmeden dilediği yerden Vakıf Katılım Mobil Şube’yi indirip müşteri temsilcimizle görüntülü görüşme yaparak, şirket hesabını kolayca açabili yorlar. Ayrıca e-Finansman ürünümüz ile müşterilerimizin yine şubeye gitmeden Vakıf Katılım İnternet Şube’den güncel limit ve teminat durumuna göre finansman başvurularını yapabilmelerine ve finansman kullanmalarına imkan veriyoruz. Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) ürünümüzle ise, tüzel müşterilerimizin alt bayi tanımlama ve limit belirleme gibi önemli süreçlerini, şubeye gitmeden internet şubemiz üzerinden yürütebilmelerini sağladık.

500’ÜN ÜZERİNDE PROJEYE ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK

“Paris İklim Değişikliği Anlaşması” kapsamında oluşturulan “Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Reformu” ve “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” programlarına uygun olarak yeşil enerji dönüşümü ve enerji verimliliği yatırımlarıyla ilgili projeler gerçekleştiriyoruz. Enerji konusunda özel sektör ve kamu kurumlarıyla iş birliğine giderek, Arazi/ Çatı GES, RES, Biokütle ve Akıllı Şehirler alanlarındaki yatırımlara finansman kaynağı sağlamak adına çalışmalara imza attık. Bu kapsamda 2024 yılında 1.5 GW gücü aşan 150’nin üzerinde projeye ücretsiz danışmanlık hizmeti sağladık ve 62 farklı proje yatırımına yaklaşık 1,52 Milyar TL destekte bulunarak dışa bağımlılığının azaltılmasında öncü rol oynadık.

“2025 yılında da KOBİ’lerimizi destekleyeceğiz”

“Vakıf Katılım olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm sunan birçok ürün ve hizmetin dijital kanallara taşınması için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. 2025 yılı da her zaman olduğu gibi KOBİ’lerimizi destekleyeceğimiz, üretimlerine katkı sunacağımız bir yıl olacak. Dijitalleşmeyi odağımıza alarak birçok yenilikçi uygulamaya daha imza atmaya, ürün ve hizmet yelpazemizi genişletmeye devam edecek, kaynaklarımızı risk-getiri ve verimlilik esaslı bir yaklaşımla KOBİ’lerin istifadesine sunacağız.”

VAKIF KATILIM VE ATO İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Vakıf Katılım, kısa bir süre önce ATO’yla e-Yönetim Platformu p@ket için iş birliği yaptı. Vakıf Katılım’ın KOBİ ve işletmelerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği, bankacılık ihtiyaçlarını ön muhasebe uygulamasıyla birleştiren e-Yönetim Platformu p@ket ile ATO üyeleri, e-fatura oluşturma, ödeme takibi, stok yönetimi, e-ticaret sipariş yönetimi gibi işlemlerini de tek bir yerden hızlı ve verimli bir şekilde yapabilecek. ATO Üyeleri işbirliği protokolü sayesinde ücretsiz kullanacakları e-Yönetim Platformu p@ket ile hesap ekstrelerine istediği zaman erişebilirken, tüm kart kampanyalarının dâhil olduğu kredi kartları ile tahsilat yapabilecek, link ile ödeme alabilecek, e-faturasını kesebilecek ve tüm bunları mobil uygulamadan ve web üzerinden rahatlıkla takip edebilecek. Yeni bir ürün olmasına rağmen yaklaşık 8 bin müşterilerini e-Yönetim Platformu p@ket ile buluşturduklarını ifade eden Mehmet Ali Akben, müşterilerin uygulamayı aktif olarak kullandığını ve 60 binin üzerinde e-fatura kesildiğini belirtiyor. Bir yıl içinde aldıkları sonuçların memnuniyet verici olduğunu dile getiren Akben, dijital platformları p@ket ile ilgili iş birliklerini artırarak çok daha fazla KOBİ ve işletmenin bankacılık işlemlerini kolaylaştırmaya devam edeceklerini söylüyor. İçinde bulunulan çağın dijitalleşmenin her alana damga vurduğu bir dönem olduğunu belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, “Türkiye’nin gelişimiyle birlikte işletmelerin defter tutmadan vergi beyanına, fatura kesiminden arşivlemeye kadar birçok yükümlülüğünü dijital ortamda yerine getirebildiğini söylüyor. ATO Üyelerinin faaliyetlerini kolaylaştırmaları ve ticaretlerinin önünün açılması için çalışmalara imza attıklarını hatırlatan Baran, “e-Yönetim Platformu p@ket’in aynı zamanda, vergi ödemeleri, hesap hareketleri gibi açık bankacılık servislerini de kapsıyor. 170 bin üyemiz Vakıf Katılım’ın e-Yönetim Platformu p@ket’nden 2027 yılı başına kadar ücretsiz yararlanabilecek. İmzaladığımız bu protokolün 170 bin üyemize faydalı olmasını, ülkemize ve ekonomimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” diye konuşuyor.