Halka arza hazırlanan Koton temettü hedefini paylaştı

Yaklaşık 36 yıl önce Gülden ve Yılmaz Yılmaz tarafından Kuzguncuk'ta küçük bir mağazada temelleri atılan Koton, bugün yurtiçinde 241, yurt dışında 196 mağazasıyla Türkiye’nin en önemli perakende markalarından biri. Koton, şirketin ilk profesyonel CEO’su Bülent Sabuncu liderliğinde halka arza hazırlanıyor. Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan şirket, 30 Nisan ile 2-3 Mayıs tarihlerinde pay başına 30,50 TL’den talep toplayacak. Koton'un halka açıklık oranının yüzde 16,5 olması planlanıyor. Halka arz geliriyle yurt içinde verimliliğe odaklanmayı planlayan şirket, yurtdışında ise mağaza açılışlarının yanı sıra e-ticaretle büyüyecek.

Orta vadede ağırlıklı olarak yurt dışında toplam 130-150 mağaza açılışı yapmayı hedeflediklerini söyleyen Koton CEO’su Bülent Sabuncu’yla halka arz öncesi yeni dönem hedeflerini konuştuk.

2023 yılı nasıl bir yıl oldu Koton için?

2023 yılına maalesef hepimizi derinden etkileyen depremle başladık. Telafisi olmayan can kayıpları ve yıkımlarla yüreğimizi yakan deprem bölgedeki pek çok dengeyi değiştirdi. Doğal olarak ticaret de bundan etkilendi. Ek olarak 2023 genel seçimleri oldu. Bu iki etkiye rağmen biz ilk yarıyı bütçemize paralel bitirdik. 2023’te enflasyona endekslenmiş mali tablo sonuçlarına göre 17,2 milyar TL ciro ile kapattık. Önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 reel büyüme kaydettik. FAVÖK, 2023 rakamlarıyla yüzde 26,6 oldu. Yurtdışı satışlarımız da iyi sonuçlar getirdi. Yurtdışının toplam ciro içindeki payı yüzde 34,5’e ulaştı. Yıl sonu itibariyle toplam 437 mağazaya ulaştık. Türkiye’de 241, yurt dışında 196 mağazamız bulunuyor. 2022 sonundan itibaren Kongo, Fildişi, Mısır ve Cezayir gibi yeni ülkelere giriş yaptık. Kuzey Afrika’yı kapsamış olduk. Mevcutta Türkiye dışında 29 ülkede mağazalarımız bulunuyor. Geçen sene yurtdışında 23 mağaza açtık. Toplam alanımız 507 bin metrekare.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI NE OLACAK?

Koton olarak halka arz için adım attınız. Halka arz gelirini nasıl değerlendirmeyi planlıyorsunuz?

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30-40’ı yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları, yüzde 60-70’i büyüme amaçlı ürün alımlarına yönelik işletme sermayesi finansmanı için değerlendirmeyi planlıyoruz. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, dağıtılabilir net dönem kârının en az yüzde 20’sinin pay sahiplerine dağıtılması hedefleniyor. Yurt içi ve yurt dışında mağaza açma hedeflerimiz devam ediyor. Orta vadede ağırlıklı olarak yurt dışında toplam 130-150 mağaza açılışı yapmayı hedefliyoruz. Kurumsal işletmecilikle Macaristan’a girmeyi planlıyoruz. Franchise yoluyla Kuveyt, Katar ve Umman’a girmeyi öngörüyoruz. Türkiye’de büyüme verimlilikten ve mevcut mağazalarımızdan gelecek, yurt dışında verimlilikle birlikte yeni mağaza açılışları da daha etkili olacak. Büyüme planlarımızın üçüncü ayağı mevcut mağazalarımız diyebiliriz. Mevcut mağazalarda satış verimliliğini artırmak, metrekare kullanımını iyileştirmek, müşteri deneyimini zenginleştirmek odağımızda olmaya devam edecek. Bununla birlikte müşteri taleplerini doğru ürünlerle, doğru zamanda, doğru fiyatla karşılamak da odağımızda olmaya devam edecek. 2023 yıl sonu itibarıyla yurt dışı gelirleri, gelirlerimizin yüzde 34,5’ini oluşturuyor. Yurt dışı satış gelirlerinin payını bu büyüme planlarına paralel olarak yüzde 35 ve üzeri olmasını hedefliyoruz.

E-ticaret tarafında büyüme hedefleriniz nelerdir?

2023 yılında mağaza ve e-ticaret kanallarımızda 300 milyon ziyaretçimiz oldu. 60 milyon adet satışı yaptık. E-ticaret'in toplam satış gelirleri içindeki payı yüzde 11. Bu rakamı yüzde 15 - 20'lere çıkartmayı planlıyoruz. Bunu da hem Türkiye hem de yurt dışında kendi online satış kanallarımız ve pazaryerleri aracılığıyla başarmayı hedefliyoruz. E-ticaret bizim için bölgede bir hikaye yazmak için ayrı bir önem taşıyor. Koton.com’u çok kısa bir süre önce Romanya’da devreye aldık. Bu yıl içerisinde Kazakistan, Sırbistan ve Arap körfezi bölgesinde de devreye alacağız. Türkiye’de pazaryerlerinde olan operasyonel tecrübemizi yabancı pazar yerlerine de taşımayı hedefliyoruz. Bilinen ve kuvvetli marka algımızın yurt dışı pazarlarda özellikle online’da pazaryerlerinde olumlu katkısını görüyoruz. Almanya Zalando- Amazon- Arap körfezinde Namshi ve 6th Street gibi çok büyük online pazaryerlerinde (marketplace) yer alıyoruz. Hindistan’da Myntra gibi büyük pazaryerlerindeyiz. Wallmart ile Amerika’ya girmeyi planlıyoruz. Bu kanallarda da kârlılık seviyelerimiz iyi. E-ticaret artık sadece eski sezon ürünlerin satıldığı, ucuza ürün satın alınan bir kanal değil, bu konumlaması değişti. Biz hem tasarımıyla hem ürünlerimizle bu kanalda da trendi satıyoruz.

Son dönemin en önemli konularından biri sürdürülebilirlik. Şirket olarak bu konuda ne gibi adımlar atıyorsunuz?

Sürdürülebilirlik en önemli konularımızdan biri. Geçen sene ikinci sürdürülebilirlik raporumuzu yayınladık. Buna göre 2040 yılında karbon nötr şirket olma hedefimiz var. 2022'de toplam ciromuzun yüzde 25’ini sürdürülebilir ürünlerden elde ettik, bu oran 2023’te yüzde 30 seviyelerine ulaştı. Ülkemizde sürdürülebilir pamuk inisiyatifi olan Better Cotton’a üye olan ilk perakende markasıyız. 2023, Koton’un sürdürülebilirlik alanındaki çabalarının önemli başarılarla taçlandığı bir yıl oldu. Koton, Türkiye'den katılan ilk moda ve perakende markası olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP28'e katıldı. Bu yolculukta 2030’a kadar da tüm tesislerde yenilenebilir enerji kullanmayı planlıyor, ayrıca 2026 yılına kadar geri dönüştürülmüş ambalaj kullanımı oranını 2023'e kıyasla yüzde 50 oranında artırmayı amaçlıyoruz.

“ÜRÜNLERİN YÜZDE 88’İ TÜRKİYE’DEN”

“En büyük pazarımız olan AB'de yaşanan durgunluk. 2023 yılında ülkemizin ihracatını ciddi orada etkiledi. Küresel resesyona ek olarak ülkemizde de yüksek enflasyon hammadde ve üretim maliyetlerindeki artış ürün maliyetlerine yansıdı. 2023 yılında hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 19.2 milyar USD olarak gerçekleşti. 2024 yılına da bu tablo içinde başladık. 2024 için de görmekte olduğumuz tablo AB talebinin düşük seyretmekte olduğu. Ancak bu yılı daha iyi seviyelerde kapatacağımızı öngörebiliriz. Bizim markamızın temel misyonu trend. Yapay zeka da dahil olmak üzere çok çeşitli kanallardan trendi izliyoruz. O trendi yakaladığımız anda aynı hızda tedarik etmek durumundayız. Tasarımdan başlayarak raf sürecini çok hızlı ilerletmeliyiz. Bunu sağlamanın ana yollarından biri ürünleri Türkiye’den temin etmek. Ülkemiz global olarak çok iyi bir hub durumunda. Koton olarak ürünlerimizin yüzde 88’ini Türkiye’den temin ediyoruz. Yerel üretim kabiliyetimiz ve güçlü tedarikçi ilişkilerimiz, çok hızlı ürün geliştirme özelliğimiz ile birleşince kuvvetli iş modelimiz ortaya çıkıyor. Bir tasarımı 2 günde numunelendirip 4-8 hafta içinde üretim yapabiliyoruz. 300’ü aşkın tedarikçi ağımızla Türkiye’de tekstil sektörünün gücünün tüm potansiyelini kullanıyoruz. Güçlü tedarik yapısı ve hızlı üretim süreleri bizim için büyük avantaj sağlayan iş modelimizi hayata geçirmemize imkan veriyor.”

KOTON CLUB’DA HEDEF 6 MİLYON

“2023 yılında sadakat programımız Koton Club’ı açtık. Bu program omnichannel uygulamalarımızın önemli halkalarından biri. Aralık sonu itibarıyla 3,2 milyon üyesi olan bu program ile, günümüz perakendeciliğinin olmazsa olmaz gerekliliklerinden kişiselleştirilmiş tekliflerle müşterimizin alışveriş deneyimini zenginleştirmeyi amaçlıyoruz. Hoş geldin puanı, alıverişlere özel puan uygulaması gibi çeşitli avantajlarla müşteri bağlılığını artırmayı ve yıl sonu üye sayımızı 6 milyona çıkarmayı hedefliyoruz.”

HALKA ARZIN KÜNYESİ

Halka arz öncesi sermaye: 795.500.000 TL

Sermaye artırımı: 34.150.000 TL

Halka arz sonrası sermaye: 829.650.000 TL

Halka Arz Satışa Sunulan Pay Adedi: 136.600.000 adet B grubu pay

Birim pay fiyatı: 30,50 TL**

Halka Arz Büyüklüğü (Tüm Payların Satılması Durumunda): 4.166.300.000 TL

Halka açıklık oranı (Tüm Payların Satılması Durumunda): %16,5

Konsorsiyum Lideri: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyum Eş Lideri: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

