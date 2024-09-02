“Krediye erişim konusunda sitemliyiz”

Damat Tween ve D’S damat markalarıyla hazır giyimde yılı 10 milyar TL ciroyla kapatmayı planlayan Orka Holding, devreye aldığı yatırımlarla yurt dışının gelirlerdeki payını artırıyor. Bu yılın ilk yarısında aralarında İtalya ve Hollanda’nın da olduğu ülkelerde 10 yeni mağaza açan şirket, yıl sonuna kadar ABD, Polonya, Romanya ve Irak’ta da yeni mağazalar açmayı planlıyor.

18 - 31 Ağustos 2024 tarihli sayıdan

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, yıl sonuna kadar 25 mağaza açacaklarını belirtiyor. Şirketin büyüme yolculuğunda üretime dönük adımlarının önemli bir payı olduğunu aktaran Süleyman Orakçıoğlu, kişiye özel üretim yapacak Giresun’daki üçüncü tesisi yıl sonunda devreye alacaklarını kaydediyor. Orakçıoğlu, 150 milyon TL’lik öz kaynakla bu yatırımı yaptıklarını söylüyor.

Kredi imkanlarının sınırlı olması nedeniyle yüzde 100 öz kaynakla ilerlediklerini bu konuda sitemkar olduklarını kaydeden Orakçıoğlu, YTAK kredilerinin sektörel ayrım yapılmadan verilmesi gerektiğini aktarıyor. Orakçıoğlu ile şirketin yeni dönem büyüme hedeflerini konuştuk.

“STK’ların etkisiz olduğu bir dönemdeyiz”

“Ekonomi planında ilk hedef enflasyona fren getirmek ama bu sadece dövizi baskılamakla olmaz. Her şeyin bir matematiği var. Maliyetler yüzde 80 artarken döviz kuru yüzde 15-20 arttığında, aradaki farkı kim tolere edebilir? İhracatta başka bir yola gitmek gerekebilir. Bir de ham maddeye getirilen ek vergiler söz konusu. Ham maddeye uygulanan ek vergiler rekabeti bölüyor. Üretim tesisleri ve rekabetçiliği kaybedersek sıkıntı büyür. Müşteri kaybedersek tekrar kazanmak büyük bir risk yaratır. Markalarımızla üretim altyapımızı korumalıyız. Ürünlerde yüzde 40 fiyat farkı tolere edebiliriz ama yüzde 150 fiyat farkı olduğunda alıcıyı ikna edemezsiniz. Elektrik ve doğal gaza zam yaparken dövizi tutmak olmaz. Yurt dışından yatırımcı gelsin diyoruz ama sen kendi yatırımcını koruyamıyorsun. Rekabet koşullarına ayak uydurmak için senin yatırımcın gidiyor. Global anlamda STK’larımızın bu kadar etkisiz olduğu bir dönem görmedim. Ben de STK’larda çalışıyorum. Fakat etkin değil, yön veremiyoruz. “

Orka Holding olarak yıl nasıl geçiyor, yıl sonu büyüme hedefinizden söz eder misiniz?

Bu yıl gerek yatırımlarımız gerekse elde ettiğimiz sonuçlar bakımından dünyada erkek modasının zirvesinde yer aldığımızı gösterdiğimiz bir yıl olarak geçiyor. Damat Tween ve D’S damat markalarımızla beş kıtadaki 82 ülkede 400’ü aşkın mağazalarımızla erkek giyimde dünya markaları ile zirveyi paylaşıyoruz. Geçen yıl ciroda dolar bazında yüzde 35 büyüyerek 6,5 milyar TL’ye ulaştık. Bu yılı ise 10 milyar TL ciro ile kapatacağız. Aslında ciro yapmak önemli değil. İstanbul Sanayi Odası’ndaki cirolara baktığınızda da yanılıyorsunuz. Giderler ve kârlılık oranlarına bakmak lazım. 2023’te yüzde 25 EBİTDA’mız vardı. Bu yılda yüzde 20’nin üzerinde tutmak istiyoruz bu rakamı. O nedenle ciroları değil, kârlılık oranlarını konuşmak daha doğru. Bizim de özellikle yurt dışı yatırımlarımızın hızlandığı bu süreçte kârlı ve teknoloji odaklı büyümek üzerine hedeflerimiz var.

Grubun önümüzdeki dönem yatırım gündeminden de söz eder misiniz?

Dijital marketing, online satış, mağazalaşma ve üretimde güçlü bir alt yapımız var. Şu an üretim tarafında üçüncü tesisimizi de planlıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar bu tesisi tamamlamak.

Nerede olacak bu yatırım? Neden böyle bir yatırıma gidiyorsunuz?

Giresun’da açacağımız bu tesisle üretim gücümüzü katlayacağız. Orada bir üretim kampüsü kurmuş olduk. İçerik olarak sektörde yapılmayanı yaptığımız bir yatırım olacak. Kişiye özel üretimle yapay zekayı bir araya getirip seri üretim de yapabilen bir tesis kurmuş olacağız. Bu yatırımla üretimi kişiselleştirmiş olacağız. Biz kişiye özel üretimdeki bekleme sürecini de bu yatırımla bitirmiş olacağız.

Yatırım tutarı nedir?

Yıl sonunda Giresun’da açılacak tesisimiz 150 milyon TL’lik bir bütçeyle açılacak. Açıkçası bunu da tamamen kendi öz sermayemizle yapıyoruz. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi’nde sektör ayrımı var. Bu öncelikle hazır giyimi de kapsamalı. Bu konuda biraz sitemkarız. Kredi imkanlarındaki sınırlamalar nedeniyle finansmana ulaşamıyoruz. En son bu kredilere erişim konusunda yeni adımlar atılması gerekiyor.

Peki ihracat gelirleriniz hangi noktaya ulaştı? Yurt dışında alıcı grupların talepleri ne durumda?

Damat Tween markamızın dünyaca ünlü İspanyol futbol kulübü Atletico Madrid ile geçen yıl imzaladığı moda partnerliği anlaşmasıyla beraber Avrupa’da satışlarımız artmaya devam ediyor. Fakat bildiğiniz gibi talepleri etkileyen çok sayıda parametre söz konusu. Sürdürülebilirlik, döngüsel moda yaklaşımı, dijital dönüşüm ve e-ticaret platformlarına entegrasyon, marka bilinirliği ve güvenilirliği, moda trendlerine uyum, kalite gibi konuların hepsi AB başta olmak üzere çok önemli kriterler. Orka Holding markaları bunları en iyi şekilde karşıladığı için tüm ihracat pazarlarında jeopolitik gerilimlerin yaşandığı pazarlar dışında büyüyen bir grafik sergiliyor. Geçen yıl ihracatta 50 milyon dolarlık hedefimizi geçtik. Halen yüzde 45 olan ihracatın cirodaki oranı, yakın gelecekte yüzde 55 olabilir.

Yurt dışında yeni rotanız neresidir? İhracatta zorlu döneme girilen AB’de açtığınız yeni mağazalarla güçleniyorsunuz. Buradaki vizyonunuzdan söz eder misiniz?

Bu yılın ocak-temmuz döneminde Damat Tween markasıyla Azerbaycan ve Özbekistan’da birer, D’S damat markasıyla İtalya, Polonya ve Romanya’da ikişer, Hollanda ve Dubai’de de birer olmak üzere toplam 10 yeni mağaza açılışı gerçekleştirdik. Dünya çapında 400’ün üzerinde mağazaya sahibiz ve bu yıl kapanmadan aralarında Amerika Birleşik Devletleri’nin de olduğu Atlanta, Güney Amerika gibi noktalarda toplam altı yeni mağaza daha açmayı planlıyoruz. Yılbaşında 17 mağaza açmayı planlıyorduk. Bunu şimdiden gerçekleştirmiş olduk. Yeni açacağımız mağazalarla hedeflerimizin üzerine çıkmış olacağız. 2025’te de 17 mağaza yatırımımız yurt dışında olmak üzere toplamda 25 mağazaya ulaşacağımızı öngörüyoruz.

İtalya’daki yatırımlarınızın devamı gelecek mi?

Bologna’da Orka Global olarak Avrupa’ya yönelik e-ticaretin yönetileceği Avrupa lojistik merkezimiz faaliyetine başladı. Avrupa lojistik merkezimizle Avrupa için geleneksel ve e-ticaret altyapımızı çok güçlendirdik. Burası Avrupa kıtası için geleneksel ve e-ticaretimizin kalesi oldu. İki bin 500 metrekare büyüklüğe sahip ve ilk etapta 50 kişi çalışıyor. Avrupa’ya yönelik e-ticaretimizin algoritması için çok çalıştık ve tüm altyapımızı hazır hale getirdik. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde mağazalar hariç yaklaşık 5 milyon Euro yatırımımız daha olacak. İtalyan distribütörlerden ortalama üç-dört İtalyan markasının koleksiyonunu Damat Tween ve D’S damat koleksiyonlarında buluşturduğumuz yönünde övgüler alıyoruz. Geleceğimizin açık olduğunu ve İtalya’da daha da güçlü olmamız gerektiğini söylüyorlar.