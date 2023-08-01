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Kârlılıkta liderliğimizi koruyacağız

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı olarak Mehmet T. Nane, şirketin yeni dönem hedeflerini Ekonomist’e anlattı.

01 Ağustos 2023
Kârlılıkta liderliğimizi koruyacağız

2022’de 2 milyar 450 milyon Euro’luk gelire ulaşan Pegasus Havayolları, bu yıl da rekor hedefliyor. 

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane, FVAÖK’te yüzde 30 oranıyla sektördeki liderliklerini bu yıl da korumayı planladıklarını söylüyor.

Pegasus Havayolları’nda kısa bir süre önce üst yönetimde önemli bir değişim yaşandı. 17 yıl önce havayolu işletmeciliğinde aldığı kararla damgasını vuran Ali Sabancı, Pegasus’ta başkanlık görevini sekiz yıllık mesai arkadaşı Mehmet Nane’ye devretti. 

Üç ay önce koltuğa oturan Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı olarak Mehmet T. Nane, pandeminin ardından gelen rekorlar yılına liderlik yapacak.

Geçen yılı 2,4 milyar Euro gelirle kapatan Pegasus’ta, bu yıl yüzde 20 büyüme öngörülüyor. Geçen yıl net dönem kârı ise 431 milyon Euro olarak açıklanmıştı. 

2022’de 26,9 milyon yolcu taşıyan Pegasus’ta bu yıl FVAÖK marjında yüzde 30’larda bir gerçekleşme beklediklerini kaydeden Mehmet Nane, bu oranla sektördeki liderliklerini koruyacaklarını dile getiriyor. Nane, şirketin yeni dönem hedeflerini Ekonomist’e anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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