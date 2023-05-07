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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Kruvaziyer gemilerle 3 milyon turist gelecek

Yükselişe geçen kruvaziyer turizm, bu yıl geçen yıla göre iki kat artışla 3 milyon turiste ulaşıp en parlak yılını yaşayacak.

07 Mayıs 2023
Kruvaziyer gemilerle 3 milyon turist gelecek

Yükselişe geçen kruvaziyer turizm, bu yıl geçen yıla göre iki kat artışla 3 milyon turiste ulaşıp en parlak yılını yaşayacak. 

Yakın coğrafyada siyasi bir gerginlik yaşanmazsa, 2024’ün kruvaziyer turizminde zirve yılı olması bekleniyor.

Türkiye’nin döviz girdisi sağlayan en önemli sektörlerinden biri olan turizmde bu yıl vites büyütülerek 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelire odaklanıldı. 

Özellikle kruvaziyer turizminde dünya çapında 30 milyon yolcunun gemilerle seyahat ettiği 2019 yılı, çok parlak bir yıldı. 2020 yılında ise koronavirüs salgınıyla bu sayı 5 milyona kadar düşmüştü. 

Geçen yıl yaşanan toparlanma bu yıl da devam ederken, 2023 sonuna gelindiğinde 2019 yılı rakamlarına ulaşılması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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