Kuluçka girişimlere destek yağacak

Fikirlerini henüz ticarileştirmemiş erken aşama girişimcilere ücretsiz ofis imkanı, mentörlük, eğitim, yatirıma bulma ve yurtdışında iş modelini tanıtma gibi destekler sağlayan kuluçka merkezleri, önümüzdeki yıl da start up'lara yeni imkanlar sunacak.

Yurtdışında 'Incubator' olarak adlandırılan, dilimize ise 'kuluçka merkezi' olarak yerleşen merkezlerde, erken aşama girişimler, aldıkları hızlandırıcı programlarla projelerini hızla hayata geçiriyor ve bir şirket kurabiliyor.

Start up'lar için önemli programlar ve etkinlikler hazırlayan kuluçka merkezleri, yurtdışında ofis imkanı, yeni eğitim modülleri, hibe desteği gibi farklı katkılar sunmaya hazırlanıyor. Haberimizde Türkiye'nin önde gelen kuluçka merkezlerinin 2023 yılında start up'lara vereceği destekleri araştırdık.

YATIRIM OLANAĞI

Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS, girişim hızlandırma, kurum-girişim iş birliği geliştirme, yatırımcı yetiştirme ve kurumsal dijital dönüşüm destekleri ile girişimcilik ekosistemini destekleyen bir platform.

KWORKS, Koç Üniversi-tesi'nin sahibi olduğu UNVEST A.Ş. kanalıyla başarılı girişimlerine yatırım desteği de sunuyor. 2023 yılında düzenlenecek hızlandırma programlarında 40'a yakın girişimciye yer vermeyi hedeflediklerini söyleyen KWORKS Direktörü Dr. Mahmut Özdemir, TÜBİTAK uygulayıcı kuruluşu olarak yürütülmesi planlanan BiGG programlarında da yaklaşık 70 girişimciyi destekleyeceklerini belirtiyor.

BİRDEN FAZLA MERKEZ

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer A.Ş. (BÜ TTO) tarafından yönetilen DREAMBU Kuluçka Merkezi; proje aşamasında olan girişimlerin ön kuluçka aşamasına kadar ofis, mentorluk, eğitim ve danışmanlık süreçlerine destek veriyor.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan BÜDOTEK Kuluçka Alanı içerisinde ürün, hizmet veya servis geliştirmesi yapan girişimlere mentorluk, eğitim ve yatırım süreçlerinde danışmanlık sağlıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüste bulunan BÜN Teknopark içerisindeki girişimlere ofis imkanı, Kandilli Kampüs'te bulunan FNN TEKFEN Kuluçka Merkezi içerisindeki girişimlere ofis, laboratuvar altyapısı gibi destekler veriliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Volkan Özgüz, "BÜ girişimcilerinin doğru şekilde yönlendirme ve geliştirilmesine katkıda bulunarak başarılı girişim oranını artırmayı hedefliyoruz" diyor.





YENİ KULUÇKA ALANI

GOSB Teknopark Kuluçka Merkezi, Ataşehir Belediyesi ortaklığıyla İnovata Girişimcilik ve İno-vasyon Merkezi'ni kurarak yeni bir kuluçka merkezi ile faaliyetlerine devam ediyor. AR-GE, yazılım ve teknoloji üreten firmalara merkezde yer veriliyor.

2023 yılı itibarıyla hem GOSB Teknopark'ta yer alan hem de Ataşehir'de yer alan yeni kuluçka merkezinde 60 yeni girişimciye destek vermeyi hedeflediklerini söyleyen GOSB Teknopark TTO Sorumlusu Başak Ocak, "Önümüzdeki yıl Ataşehir Kuluçka Merkezi'ni eğitimler, girişimcilik yarışmaları, firma-yatırımcı buluşmaları ve danışmanlık hizmetleri ile canlandıracağız" diyor.

ORGANİK YATIRIM AĞI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM), BTM Kamp, Ön Kuluçka, Kuluçka ve Post Kuluçka olarak dört programı bulunuyor.

700 binden fazla üyesi olan İTO iştiraki olması nedeniyle aynı zamanda organik bir yatırım ağına sahip olan BTM girişimleri 2022'de 1 milyar 660 milyon TL'lik değerleme yatırıma ulaştı.

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, birkaç yıl içerisinde tamamlanması öngörülen, yaklaşık 20 bin metrekarelik yeni yerleşkesinde de globale örnek olacak çalışmalarını sürdüreceklerini belirtiyor.

TARIM VE HAYVANCILIĞA DESTEK

İş Bankası'nın Workup Girişimcilik Programı, girişimlerin ihtiyaçlarını birebir ele alıp, özel çözümler sunulan bir platform. 2021 yılında Workup çatısı altında tarım, gıda ve hayvancılık dikeyinde sürdürülebilir ve ölçeklenebilir iş modeline sahip teknoloji girişimlerini desteklemek amacıyla WorkupAgri'yi hayata geçirdiklerini söyleyen İş Bankası Dijital Bankacılık Müdürü Emre Ölçer şöyle devam ediyor: "Maxis ile Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğinde yeni nesil etki fonu FounderOne kuruldu. FounderOne, toplum veya çevre üzerinde sürdürülebilir olumlu etki yaratacak girişimlere yatırım yapacak."

80 BİN TL'LİK HİBE

Kuveyt Türk'ün yenilikçi ve inovatif fikirleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi, teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerine odaklanıyor. Sekizinci dönemde girişimcilere 80 bin TL'ye kadar nakit hibe desteği sağladıklarını söyleyen Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü ve Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, bu destekten dolayı herhangi bir hisse almadıklarına dikkat çekiyor.

Ortaköy, "Ayrıca cihaz geliştiren start up'lara sekizinci dönemde 15 bin TL yerine 20 bin TL ekstra AR-GE desteği sağlıyoruz. Ayrıca, KT Portföy tarafından kurulan Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ise 75 milyon TL büyüklüğündeki fonuyla yatırımlara başladı" diyor.

ARZU ERYILMAZ / İTÜ ÇEKİRDEK KURUCUSU



“458 MİLYON TL DESTEK SAĞLADIK”

“Her yıl binlerce başvuru aldığımız İTÜ Çekirdek’te 600’ü aşkın girişimi destekliyor, her eğitim dönemimize 100’e yakın girişim dahil ediyoruz. Her yıl düzenlediğimiz Big Bang Start Up Challenge etkinliğimizde geçen yıl başarılı olan girişimcilerimize 458 milyon TL destek sağladık.



Girişimcilik sistemimizi otomotiv, InsurTech, sivil havacılık ve terminal işletmeciliği, oyun teknolojileri, e-enerji gibi dikey alanlar açarak genişlettik. Yeni yılda da bu sektörel dikey programlarımızı artırarak çalışmalarımızı hayata geçireceğiz."

ORHAN TANIŞMAN / YILDIZ TEKNOKENT GENEL MÜDÜRÜ



“UNİCORNLAR ÇIKARACAĞIZ”

“YTÜ Startup House 200'e yakın girişime ev sahipliği yapmakta olup burada üretilen fikirlere yatırımcı ilgisi her geçen gün artırıyor. Yeni nesil eğitim, çalıştay ve atölye çalışmalarını içeren programlar ile startup'ların inovasyon stratejisi çerçevesinde ihtiyaç duyduğu insan kaynağı profilini geliştiriyor.

Ayrıca YTÜ Startup House, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 111 yıllık AR-GE birikiminin verdiği güçle ve sahip olduğu kitlelerin aidiyetiyle, geleceğin unicornlarını çıkarmak için öncülük edecek, ilham verici bir topluluk kurmayı başardı.”