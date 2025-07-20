Kur ve faiz riskini merkeze alıyorlar

Yüksek faiz, enflasyonun altında kalan döviz kuru ve krediye ulaşımda yaşanan zorluklar, iş dünyasını hayli zorluyor. Uzmanların beklentisi ise 250 baz puan civarında bir faiz indirimi olacağı yönünde. Böyle bir faiz indirimi, iş dünyasını rahatlatmayabilir ancak geleceğe yönelik önemli bir mesaj olarak görülebilir. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Değerli okurlar, bu sayımızda kapak konusunu Ekonomist Dergisi’nin gelenekselleşen bir araştırması olan ‘Satın Alma ve Tedarik Liderleri’ çalışmasına ayırdık. 2014 yılında ‘Satın Alma Liderleri’ olarak başlattığımız araştırmayı, 2022 yılında ‘Satın Alma ve Tedarik Liderleri’ olarak değiştirdik ve yolumuza devam ediyoruz. Bu değişim dönüşüm sürecinde araştırmamızı destekleyen KoçZer Genel Müdürü Serhan Turfan’a ve ekibine teşekkür ediyorum.

Satın alma ve tedarik zinciri dünyasında değişim tüm hızıyla devam ederken, bu sürecin yönetimini üstlenen liderlerini her yıl olduğu gibi bu yıl da “Türkiye’nin En Güçlü 50 Satın Alma ve Tedarik Lideri” listesinde buluşturduk. Editör arkadaşım Ayşegül Sakarya Pehlivan’ın hazırladığı araştırmanın sonuçlarını, kapak haberimizde detaylıca okuyacaksınız. Ancak yukarıda da ifade ettiğim üzere ülke ekonomisinde ve dünya ticaretinde yaşanan dalgalanmalar, doğal olarak satın alma ve tedarik liderlerinin önceliklerinde de belirleyici oluyor.

Kapak haberinde dikkatinizi çekmek istediğim konu şöyle; Türkiye gibi yüksek ve hareketli enflasyon ortamında liderler, özellikle kur ve faiz riski yönetimini merkezine alan stratejiler geliştiriyor ve maliyet baskısını kırmaya çalışıyor.

Tedarikçi sözleşmelerinde fiyat revizyon mekanizmaları, kur riskine karşı hedging uygulamaları ve otomasyon yoluyla maliyet optimizasyonu, enflasyon baskılarını kontrol altına alma çabaları arasında yer alıyor.

Bu sayımızda giriş haberini ise turizm sektörüne ayırdık. Levent Gökmen Demirciler arkadaşımızın haberine göre turizm sektöründe de beklentiler aşağı yönlü revize ediliyor. Okuduklarımdan anladığım kadarıyla bunda ekonomi ve jeopolitik gelişmeler belirleyici. Bunun yanında işin ahlaki boyutu da var. ‘Ahlaksızlık enflasyonu’ tanımına ne kadar katılırsınız bilmiyorum. Ancak bu konuyu da masaya yatırmakta fayda var.

Sağlıkla kalın…