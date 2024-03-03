“Küresel oyuncu olmak istiyoruz”

Bu süreçte grubun sanayiden teknoloji odaklı bir gruba dönüştüğünü aktaran Yüngül, “Togg ile girdiğimiz elektrikli otomotiv işinde küresel oyuncu olmayı hedefliyoruz” diyor.

Zorlu Holding haziran ayında kaptan koltuğunda önemli bir değişime gidiyor. Grupta son 14 yılı CEO’luk olmak üzere 27 yıldır önemli görevler üstlenen Ömer Yüngül, emekliliğe ayrılıyor.

Yüngül, haziran ayında CEO’luk koltuğunu grubun CFO’su Bekir Cem Köksal’a devrediyor.

Grubun üst düzey yönetim kademesindeki bu değişime henüz beş ay varken, görevi devretmeye hazırlanan Ömer Yüngül ile holdingdeki hem değişim sürecini hem de grubun yeni dönem hedeflerini konuştuk. 6,1 milyar dolar cirolu ve 32 bin çalışanlı Zorlu Holding’in zaman içinde sanayicilikten teknoloji odaklı bir gruba dönüştüğünü anlatan Ömer Yüngül, ‘Akıllı Hayat 2023’ vizyonuyla yatırımlara yön verdiklerini söylüyor.

Bu noktada yüzde 23 hissedar oldukları Togg’daki deneyimle elektrikli otomotiv pazarında büyümek istediklerini kaydeden Yüngül, grubun hedeflerini otomotiv alanında dünya çapında bir oyuncu olmak sözleriyle anlatıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.