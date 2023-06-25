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Kurlar enflasyon oranında artmalı

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, yeni ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele ve finansmana erişim koşullarına odaklanmasının önemli olduğunu söylüyor.

25 Haziran 2023
Kurlar enflasyon oranında artmalı

İhracatta rekabetçi fiyatlar için kurların enflasyon oranında artması gerektiğine işaret eden TİM Başkanı Mustafa Gültepe, yeni ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele ve finansmana erişim koşullarına odaklanmasının önemli olduğunu söylüyor.

Türkiye geçen yıl hem mal hem de hizmet ihracatında en yüksek yıllık değerlere ulaşarak, ihracatı 254,2 milyar dolara taşımıştı. Fakat 2023 yılının ilk beş aylık süreci ihracatta durağan geçti.

Artan girdi maliyetleriyle Türkiye ihracatta rakiplerine karşı zorlu bir mücadele veriyor. İhracatta hedefin önceki yılla başa baş bir performans olduğunu aktaran Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatta bu yıl en fazla 260-265 milyar dolara ulaşmanın mümkün olacağını söylüyor.

İhracatın artması ve gereken rekabetçi fiyatlar için ise kurların enflasyon oranında artması gerektiğine işaret eden Gültepe, yeni ekonomi yönetiminin öncelikli olarak enflasyonla mücadele ve finansmana erişim koşullarına odaklanmasını beklediğini aktarıyor. 

Üretim ve yatırım konusunda yeni imkanların oluşması gerektiğini aktaran Mustafa Gültepe, ihracatta artış trendini yakalamak için beklenti ve önerilerini Ekonomist’e anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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