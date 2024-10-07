Letven Capital’den 120 milyon TL yatırım

Türkiye’nin en büyük ilk yedi girişim sermayesi portföy yönetim şirketinden biri olan Letven Capital, PREO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ile yeni bir yatırıma daha imza attı.

15-28 Eylül 2024 tarihli sayıdan

Mobilite alanında potansiyeli yüksek projelere yatırım amacıyla kurulan PREO GYSF, ilk yatırımını çevre dostu ve yüksek performanslı mobilite çözümleri sunmayı hedefleyen ACTIO Mobilite Teknolojileri’ne gerçekleştirdi. 120 milyon TL’lik yatırım alan şirket; yerli, sürdürülebilir ve akıllı teknolojiye sahip mobilite araçlarını geliştirerek büyümesine hız kazandırmayı amaçlıyor.

2025’TE ÜRÜNLER YOLLARDA OLACAK

Gerçekleştirdikleri yatırımla mobilite sektöründeki potansiyelin önemine dikkat çeken Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç, “Hem sürdürülebilir ve çevre dostu hem de akıllı teknolojiyle bireysel ve ticari alanda ihtiyaca yönelik hesaplı ve çözüm odaklı üretim yapacak bir şirkete yatırım yapmış olduk. ACTIO’nun sahip olduğu uluslararası pazar bilgisi, üretim yeteneği, güç elektroniği, batarya teknolojileri alanında kendini ispatlamış yeniliklere sahip yetenekleri ile mobilite sektöründe hızla büyüyeceğine ve mobilite teknolojilerine büyük katkı sağlayacağına inancımız tam. Mobilite teknolojileri, yakın geleceğin potansiyeli yüksek sektörlerinden biri olacak” diyor.

Ford Otosan’ın 2021 yılında inovatif bir fikir olarak başlattığı Rakun projesi ile iş birliği içerisinde doğan ACTIO Mobilite Teknolojileri; Driventure, Devinno Teknoloji, Altınay Elektromobilite’nin bir araya gelerek kurduğu girişim konumunda bulunuyor. ACTIO Yönetim Kurulu Başkanı Kutsal Anıl ise, “Letven Capital’den aldığımız yatırımla ürün portföyümüzü geliştirerek mobilitenin her alanında yer almak istiyoruz. Benimsediğimiz inovatif yaklaşımla karada, havada ve denizde mobilite çözümleri sunmayı hedefliyoruz. 2025 yılının ikinci yarısında ACTIO ürünlerini yollarda görmeye başlayacaksınız” diye konuşuyor.

ACTIO Mobilite Teknolojileri; çevreci, elektrikli ve teknolojik araçların üretimi için harekete geçti. Şirket; mobilite çözümlerini yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojiler kullanarak, üstün kalite ve performansı, rekabetçi ve ulaşılabilir bir maliyet yapısı ile kullanıcılarına sunuyor. Şirket, 2030 yılına kadar Türkiye ve dünyadaki mobilite pazarlarında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Yeni mezunlarını verdi

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (CBDDO), T3 Girişim Merkezi, Girişimcilik Vakfı ve Google Türkiye’nin hayata geçirdiği, üç yılda 6 bin 500 gencin geleceğini tasarladığı Oyun Uygulama Akademisi’nin bu yılki mezuniyeti 16 Ağustos’ta gerçekleşti. 81 ilden 2 bin öğrencinin, 216 oyun ve uygulama geliştirdiği ve 500 saatin üzerinde teknik ve pratik eğitim aldığı akademinin mezuniyetine öğrencilerin başarı hikayeleri damga vurdu. Mezuniyette T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Zekeriya Çoştu ve CBDDO Başkan Vekili Sayın Yusuf Tancan, Akademinin yapay zeka teknolojisiyle gelişen yeni teknoloji çağını doğrudan odağına almasının doğru bir adım ve öncelikleri arasında olduğundan bahsetti, Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Öztürk geçen üç yılda, Akademi’nin sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda girişimcilik ruhunu, yaratıcılığı ve inovasyonu da gençlere kazandırdığını anlattı. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal ise geçmiş yıllardan edinilen tecrübelerle akademi vizyonunun daha ileriye taşındığından bahsetti.