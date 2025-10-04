Ona süper meyve diyorlar, kente uyum sağladı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, AA muhabirine, şehrin ve bölgenin tarımsal üretimini çeşitlendirmek ve nitelikli hale getirmek için bir dizi bilimsel araştırma yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda üniversitenin tarım uygulama ve araştırma sahasında deneme ekimi yapılan ürünlerden birinin de aronya olduğunu belirten Türkmen, "Aronya 'süper meyve' olarak tanımlanıyor. Özellikle tıbbi aromatik meyveler arasında ticari değeri çok yüksek meyvelerden biridir. 4 yıl önce bu meyveyle ilgili bu rakımda çok olumlu sonuç aldığımızı görünce üretimimizi genişletmeye çabaladık ve şu anda üst düzey verim alındığını gözlemliyoruz." dedi.

Aronya gibi ticari değeri yüksek meyvelerin kente kazandırılması için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Türkmen, şöyle devam etti:

"Burada elde ettiğimiz denemeleri, bulguları bilimsel yayın olarak neşretmekle birlikte pratik çıktılarını, sonuçlarını da özellikle toplumumuzla, şehrimizle, çiftçimizle paylaşmaya büyük önem gösteririz. Bu anlamda çiftçilerimizle belirli dönemlerde hocalarımız bir araya gelerek burada yapılan çalışmalara dair kendilerine bilgi veriyorlar. Bu şekilde yeni üretim sahalarına yönlendirmiş oluyorlar."

Türkmen, sahada yapılan çalışmaların sadece aronya ile sınırlı olmadığını, goji berry gibi meyvelere ilişkin de çalıştıklarını söyledi.