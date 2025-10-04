Anadolu Vakfı burs başvurusu bitti mi? 2025-2026 Anadolu Vakfı burs sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Vakfı’nın 2025-2026 eğitim dönemi burs başvuruları, 1 Eylül 2025 tarihinde başladı. Başvurular sadece vakfın resmi web sitesindeki online form üzerinden yapıldı.

Anadolu Vakfı burs başvurusu bitti mi?

Anadolu Vakfı'nın 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için burs başvuruları 30 Eylül tarihide sona erdi.

Anadolu Vakfı burs sonuçları açıklandı mı?

Sitede yapılan açıklamaya göre;

Başvurular, belirlenen kriterlere göre ön elemeden geçirilir. Bu aşamada, başvuru sahiplerinin akademik başarıları, maddi durumları, aile durumları ve sosyal faaliyetleri göz önünde bulundurulur.



Detaylı İnceleme: Ön elemeden geçen başvurular, detaylı bir incelemeye tabi tutulur.



Mülakat: Detaylı inceleme sonucunda uygun bulunan adaylar, mülakata davet edilir. Mülakatlar, adayların kişisel yetkinliklerini ve motivasyonlarını değerlendirmek amacıyla çevrim içi olarak 1 veya 2 defa yapılabilir.



Sonuçların Açıklanması: Mülakat aşamasını başarıyla geçen adaylar, burs almaya hak kazanır. Sonuçlar, Kasım ayının ilk iki haftasında web sitesi ve çevrim içi sistem üzerinden duyurulur ve adaylara bildirilir.

Anadolu Vakfı bursu ne kadar olacak?

Anadolu Vakfı, yeni eğitim yılı için burs başvurularını başlatmış olsa da, adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan güncel burs miktarları henüz resmen açıklanmadı. Yeni tutarların önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

Vakfın burs politikası genellikle öğrencilerin okuduğu şehre göre farklılık göstermektedir. Geçtiğimiz eğitim yılında uygulanan aylık burs miktarları şöyledi:

Büyükşehirler (İstanbul, Ankara ve İzmir): Bu şehirlerde okuyan üniversite öğrencilerine aylık 5.500 TL ödeme yapılmıştı.

Diğer Şehirler: Bu üç büyük şehir dışındaki diğer illerde okuyan öğrencilere ise aylık 4.500 TL ödeme yapılmıştı.

Bu yıl için de Anadolu Vakfı'nın, burs miktarlarını belirlerken benzer bir bölgesel farklılık uygulamasını sürdürmesi beklenmektedir.