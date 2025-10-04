YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirmede adayların yükseköğretim programlarına yerleştirilmesi, tıpkı ana yerleştirmede olduğu gibi ÖSYM tarafından aşağıdaki temel kriterler göz önüne alınarak yapılır:

Puanlar ve Tercihler: Adayların ilgili yerleştirme puanları, varsa ek puanları, yaptıkları tercihler ve bu programların kontenjan ve koşulları esas alınır.

Ek yerleştirmeye başvurabilme hakkını etkileyen iki temel kural bulunmaktadır:

Merkezî Yerleştirme Engeli: Merkezî (birinci) yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirme için başvuramazlar. Bu, ek yerleştirmenin asıl yerleştirmede yerleşemeyenler için olduğu anlamına gelir.

Minimum Puan Kuralı: Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına, merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Yani, yerleşebilmek için programın merkezî yerleştirmedeki taban puanına eşit veya ondan yüksek bir puana sahip olmanız gerekir.

Ek yerleştirme sonucunda kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara dahi ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır. Boş kalan kontenjanlar, o yıl için artık kapatılmış sayılır.