Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 ek yerleştirme tercihleri 25-30 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Üniversite yerleştirmelerinde ikinci şansını deneyen yüz binlerce adayın gözü kulağı şimdi ÖSYM'nin sonuç duyurusunda.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 ek yerleştirme tercihleri 25-30 Eylül tarihleri arasında tamamlandı ve gözler şimdi ÖSYM'nin yapacağı resmî duyuruya çevrildi. Şu an itibarıyla henüz resmî bir açıklama yapılmadı.
ÖSYM, ek yerleştirme tercihlerini değerlendirmeye devam ediyor. Sonuçların ne zaman ilan edileceğine dair kesin bir tarih olmasa da, geçtiğimiz yılki takvim önemli bir ipucu sunuyor:
Geçtiğimiz yıl tercihler bittikten sonra sonuçlar yaklaşık on gün içerisinde duyurulmuştu.
Bu yıl tercihler 30 Eylül'de sona erdiği için, benzer bir takvim izlenmesi durumunda YKS ek tercih sonuçlarının Ekim ayının ilk haftası içinde ilan edilmesi bekleniyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranından T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile kontrol edebilecekler.
İKİNCİ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edildiği anda adayların erişimine açılacak.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için yalnızca ÖSYM'nin resmî sonuç sayfasını kullanmalıdır:
Erişim Adresi: ÖSYM'nin resmî internet adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr
Giriş Bilgileri: Sisteme giriş yapmak için T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi kullanılacaktır.
Belge Basımı Yok: Yerleştirme Sonuç Belgesi, basılı olarak adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuçlara yalnızca yukarıda belirtilen internet adresi üzerinden ulaşılabilir.
YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
Ek yerleştirmede adayların yükseköğretim programlarına yerleştirilmesi, tıpkı ana yerleştirmede olduğu gibi ÖSYM tarafından aşağıdaki temel kriterler göz önüne alınarak yapılır:
Puanlar ve Tercihler: Adayların ilgili yerleştirme puanları, varsa ek puanları, yaptıkları tercihler ve bu programların kontenjan ve koşulları esas alınır.
Ek yerleştirmeye başvurabilme hakkını etkileyen iki temel kural bulunmaktadır:
Merkezî Yerleştirme Engeli: Merkezî (birinci) yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirme için başvuramazlar. Bu, ek yerleştirmenin asıl yerleştirmede yerleşemeyenler için olduğu anlamına gelir.
Minimum Puan Kuralı: Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına, merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Yani, yerleşebilmek için programın merkezî yerleştirmedeki taban puanına eşit veya ondan yüksek bir puana sahip olmanız gerekir.
Ek yerleştirme sonucunda kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara dahi ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır. Boş kalan kontenjanlar, o yıl için artık kapatılmış sayılır.
YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merakla beklenen YKS 2025 ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, yükseköğretim programlarına yerleşmeye hak kazanan adaylar için ek kayıt süreci başlayacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen takvime göre, ek kayıt süreçleri genellikle ek tercih sonuçlarının ilan edilmesinden yaklaşık bir hafta sonra başlatılıyor.
Geçmiş yıllardaki uygulama dikkate alındığında, 2025 YKS ek tercih kayıtlarının Ekim ayının 3. haftası itibarıyla başlaması bekleniyor.
Adaylar, yerleştikleri üniversitelerin resmî internet sitelerini takip ederek kayıt tarihleri, kayıt için gerekli belgeler ve kayıt yöntemleri (şahsen veya e-kayıt) hakkında detaylı bilgiye ulaşmalıdır. Kayıt süresini kaçıran adaylar, yerleştirme hakkını kaybedecektir.