Lüleburgaz’a 30 milyon Euro’luk yeni hat kuracak

Danone, yurtdışından gelen yoğun talep nedeniyle Lüleburgaz’daki tesislerinde devreye aldığı 100 milyon kutu kapasiteli medikal besleme hattına bir yenisini daha ekleyecek. Yeni hat bu yılın ikinci yarısında 30 milyon Euro yatırımla hayata geçirilecek.

Dünya genelinde 100 yılı aşkın, Türkiye’de ise 40 yıla yakın süredir faaliyet gösteren Danone, medikal beslenme alanında 500 milyon TL tutarla hayata geçirdiği yatırımı büyütmeyi planlıyor. Lüleburgaz tesislerinde devreye giren iki hat yatırımının ardından yurtdışından gelen yüksek taleple üçüncü hattı da devreye almak üzere planlama yapan şirket, bunun için yaklaşık 30 milyon Euro’luk bir yatırım öngörüyor. Bu yatırımın yılın ikinci yarısında devreye girmesi mümkün görülüyor.

Türkiye’de altı tesiste sütlü ve bitkisel bazlı ürünler, su ve içecek, anne-bebek beslenmesi ve medikal beslenme kategorilerinde üretim yaptıklarını belirten Danone Türkiye Genel Müdürü Cem Küçükcan, sütlü ürünlerin yanı sıra yetersiz beslenme tedavisinde kullanılan medikal beslenme ürünlerinin üretildiği Lüleburgaz tesislerinin Danone’nin ilk hibrit fabrikası olma özelliğini taşıdığını aktarıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.