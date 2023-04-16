“Madencilik ve tarım işine giriyoruz”

Geçen yılı 5,5 milyar TL ciro ile kapatan Doğanlar Holding, yeni işlere yatırım planlıyor.

Bakır madeninde ortaklık kurmaya hazırlandığını söyleyen Doğanlar Holding Başkanı Davut Doğan, ağustos ayında ise tarıma yatırımı gündeme aldıklarını anlatıyor.

Önümüzdeki bir yıllık süreçte halka açılmayı planlayan Doğanlar Holding, halka arz öncesi faaliyet gösterdiği sektörlerde çeşitliliğe gidiyor.

Mobilya, enerji ve inşaat sektörlerinde faal olan grup, yakın zamanda bakır madeni alanında ortaklık kurmaya hazırlanıyor.

Ardından ağustos ayında tarım işine yatırımı gündeme alan grup, 2024 yılında halka açılma planını gerçekleştirmek istiyor.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, dünyada ilginin yüksek olduğu bakır madeninde bir grupla ortaklık için masada olduklarını söylüyor.

İlk etapta 5 milyon dolarlık yatırım yapacakları madencilik işinin yanı sıra tarım sektöründe de domates üretimine başlayacaklarını anlatan Davut Doğan ile grubun halka açılma planı ve yeni sektörlerdeki girişimlerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.