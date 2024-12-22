Makro Göstergeler: 2025’te ekonominin rotası ne olacak?

2011’de başlayan Arap Baharı ve sonrasında yaşanan Suriye iç savaşı, Türkiye’yi ciddi bir mülteci sorunu ve jeopolitik risklerle karşı karşıya bıraktı. 2014’te patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı ile kuzeyde yeni bir gerilim hattı ortaya çıkarken, 2022’de savaşın şiddetlenmesi her iki ülke ile yakın ticari ilişkileri olan Türkiye’yi zorladı. Tüm bunlar yaşanırken, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e saldırması sonrasında başlayan İsrail’in Gazze işgali, büyük bir soykırım harekatına dönüştü. 2024’ün son günlerinde ise Suriye’de yaşanan 13 yıllık çatışmaların ardından, beklenmedik bir biçimde Devlet Başkanı Beşşar Esad devrildi. Şimdi ise Türkiye’nin 900 kilometreyi aşan en uzun sınır komşusu Suriye’nin geleceğine dair farklı senaryolar gündemde.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Öte yandan ABD’de ikinci Donald Trump dönemi resmi olarak 20 Ocak 2025’te başlıyor. Trump açısından ABD’nin birinci önceliği küresel ticarette avantajlı pozisyona geçmek olacak ve bunun için de başta gümrük tarifeleri olmak üzere korumacı adımlar kapıda.

10 başlıkta ekonominin rotası Ekonomist’in bu haftaki sayısında.