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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Makro Göstergeler: 2025’te ekonominin rotası ne olacak?

Türkiye’nin yakın coğrafyasındaki savaş ve gerilimler son yıllara damgasını vurmaya devam ediyor.

22 Aralık 2024 | 08:37
Makro Göstergeler: 2025’te ekonominin rotası ne olacak?

2011’de başlayan Arap Baharı ve sonrasında yaşanan Suriye iç savaşı, Türkiye’yi ciddi bir mülteci sorunu ve jeopolitik risklerle karşı karşıya bıraktı. 2014’te patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı ile kuzeyde yeni bir gerilim hattı ortaya çıkarken, 2022’de savaşın şiddetlenmesi her iki ülke ile yakın ticari ilişkileri olan Türkiye’yi zorladı. Tüm bunlar yaşanırken, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e saldırması sonrasında başlayan İsrail’in Gazze işgali, büyük bir soykırım harekatına dönüştü. 2024’ün son günlerinde ise Suriye’de yaşanan 13 yıllık çatışmaların ardından, beklenmedik bir biçimde Devlet Başkanı Beşşar Esad devrildi. Şimdi ise Türkiye’nin 900 kilometreyi aşan en uzun sınır komşusu Suriye’nin geleceğine dair farklı senaryolar gündemde.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Öte yandan ABD’de ikinci Donald Trump dönemi resmi olarak 20 Ocak 2025’te başlıyor. Trump açısından ABD’nin birinci önceliği küresel ticarette avantajlı pozisyona geçmek olacak ve bunun için de başta gümrük tarifeleri olmak üzere korumacı adımlar kapıda. 

10 başlıkta ekonominin rotası Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
2025 ilk çeyrek için: 15 aracı kurumdan portföy önerileri
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 sermaye artırımı onayı
Yatırım araçlarında bu hafta: Kazandıran, kaybettirenler
Bu hafta genel kurulu olan 11 borsa şirketi
Trabzonspor'dan KAP'a sözleşme fesih bildirimi
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (16-20 Aralık)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.12.2024)
Alarko Holding'ten arsa satış haberi
Borsa İstanbul'da 3 hissede tedbir kararı
20 Aralık borsada gün sonu rakamları
İş Bankası'ndan Şişecam'da bir kez daha pay alımı
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Aralık)
Bugün iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Dardanel'den hisse satışına ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
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