Maliyeti düşüren franchise fırsatları

Türkiye’de franchise sektörü, her yıl artan bir ivme ile ekonominin mihenk taşlarından biri olmaya devam ediyor. Türkiye’de 3 bin 700 civarında marka franchise modeliyle faaliyet gösteriyor. Bu markaların 66 binden fazla şubesi bulunuyor. Türkiye franchise sektörünün toplam iş hacmi ise 55 milyar doları aşmış durumda. Dünya genelinde ise sektör 4,3 trilyon dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaştı. Bu ekosistemin içerisinde yer alan bazı markalar, franchise giriş bedeli almayarak, yatırımcısına destek oluyor.

Franchise giriş bedelinin olmaması yatırımcıların başlangıç maliyetlerini düşürerek, işletmenin daha kısa sürede kara geçmesini sağlıyor. İlk aşamalarda nakit akışının kritik öneme sahip olduğu düşünüldüğünde, bu avantaj girişimcilerin uzun vadeli başarı şansını artırıyor. Uygun yatırım bedeli, yatırım geri dönüş süresini kısaltarak yatırımcı motivasyonunu da artırıyor. Haberimizde franchise giriş bedeli almayan 30 markanın yatırım koşullarını araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.