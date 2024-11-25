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Diğer Yazıları

Maliyeti düşüren franchise fırsatları

Franchise ekosisteminin içerisinde yer alan bazı markalar, ilk yatırım aşamasında giriş bedeli almayarak, yatırımcısına destek oluyor. Bu bedelin alınmaması, yatırımcıların başlangıç maliyetlerini düşürüyor ve işletmenin daha kısa sürede kâra geçmesini sağlıyor.

25 Kasım 2024 | 12:23
Maliyeti düşüren franchise fırsatları

Türkiye’de franchise sektörü, her yıl artan bir ivme ile ekonominin mihenk taşlarından biri olmaya devam ediyor. Türkiye’de 3 bin 700 civarında marka franchise modeliyle faaliyet gösteriyor. Bu markaların 66 binden fazla şubesi bulunuyor. Türkiye franchise sektörünün toplam iş hacmi ise 55 milyar doları aşmış durumda. Dünya genelinde ise sektör 4,3 trilyon dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaştı. Bu ekosistemin içerisinde yer alan bazı markalar, franchise giriş bedeli almayarak, yatırımcısına destek oluyor.

Franchise giriş bedelinin olmaması yatırımcıların başlangıç maliyetlerini düşürerek, işletmenin daha kısa sürede kara geçmesini sağlıyor. İlk aşamalarda nakit akışının kritik öneme sahip olduğu düşünüldüğünde, bu avantaj girişimcilerin uzun vadeli başarı şansını artırıyor. Uygun yatırım bedeli, yatırım geri dönüş süresini kısaltarak yatırımcı motivasyonunu da artırıyor. Haberimizde franchise giriş bedeli almayan 30 markanın yatırım koşullarını araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Özyaşar Tel'den (OZYSR) 'haber ve söylentilere' ilişkin açıklama
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (22.11.2024)
Borsa, altın, dolar, fonlar... Bu hafta yatırım araçlarının performansı
Çimentaş (CMENT) temettü teklifini duyurdu
Borsa şirketi, yatırımcıları zarara uğratanların tespiti için SPK’ya başvurdu
Koç Metalurji’den (KOCMT) geri alım programı açıklaması
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) sermaye artırımı açıklaması
Papilon Savunma'dan (PAPIL) bedelsiz açıklaması
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İLERİ
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