Markalaşmada yeni rota ‘Nişleşme’

Bugün perakendede başarı yalnızca daha fazla ürün sunmaktan geçmiyor; asıl farkı, kendine özgü bir alan belirleyen ve o alanı derinleştiren markalar yaratıyor. Kimi markalar spora, kimi teknolojiye, kimi gastronomiye odaklanıyor ve tüketicinin zihninde belirgin bir uzmanlık alanı oluşturuyor. Bu markaların arkasında ise güçlü bir kürasyon, doğru ürün seçimi ve tüketiciye yalnızca alışveriş değil, deneyim yaşatan bir yaklaşım bulunuyor.

Ekonomist’in 27 Eylül - 10 Ekim 2026 tarihli sayısından

Türkiye’de premium mutfak ve ev yaşamı kategorisine baktığımızda Enplus bu yaklaşımı uzun yıllardır sürdürüyor. 1975’ten bu yana dünya markalarını tüketiciyle buluşturan şirket, bugün 60’tan fazla global markayı tek çatı altında sunuyor. Enplus’ın fark yarattığı noktanın, premium segmentte farklı uzmanlıkları aynı ekosistemde buluşturmak olduğunu söyleyen Enplus CEO’su Murat Hatipoğlu, “Premium segmentte markaları bir çatı altında topluyoruz. Bu segmentte Türkiye’de başka zincir yok” diyor.

Deneyim mağazacılığı yapıyor

Bu yaklaşım mağazacılık tarafında da kendisini gösteriyor. Enplus’ın ‘deneyim mağazacılığı’ tanımının içini gerçekten doldurduğuna vurgu yapan Hatipoğlu, mağazalarını yalnızca satış noktası olarak görmediklerini, deneyim ve danışmanlık merkezleri olarak kurguladıklarını söylüyor. Mimarların, proje sahiplerinin ve müşterilerin ürünleri deneyebildiği, görebildiği, yemek yiyebildiği ve etkinliklere katılabildiği bu alanlar, ‘deneyim mağazacılığı’ kavramını somutlaştırıyor.

Kahve mağazaları açıyor

Enplus’ın son dönemde geliştirdiği dikkat çekici alanlardan biri ise kahve… ‘Coffee Expert’ konseptiyle ‘kahve’ alanına odaklanan; kahve makineleri, aksesuarları ve kahve çekirdeklerini aynı noktada buluşturan şirket, bu formatı ayrı mağazalarla büyütmeyi planlıyor. Hatipoğlu, daha önce birkaç noktada shopping shop tarzında konumlanan Coffee Expert’in ilk mağaza konseptini Palladium’da açtıklarını söylüyor.

Markanın kahveye olan ilgisi bu konseptle sınırlı değil. Enplus, Türkiye’nin önde gelen kahve kavurucularını bir araya getirerek kendi platformunu oluşturuyor ve şu anda altı farklı kahve markasını müşterileriyle buluşturuyor. Makine alan tüketicilere kahve indirimi sunarak cihaz ile doğru kahveyi aynı deneyimde buluşturuyor. Üstelik şirketin kendi kahve markası da var. Hatipoğlu’nun verdiği bilgiye göre ‘Hola Sol’ adıyla özel reçetelerle kavrulan kahveler Enplus mağazalarında ve çeşitli pazaryerlerinde tüketiciyle buluşuyor.

Online'dan yoğun satış trafiği

Şirketin büyüme hikayesinin bir diğer ayağını ise dijital kanal oluşturuyor. Hatipoğlu, online satışların toplam satışlar içindeki payının yüzde 27 seviyesine ulaştığını ve e-ticaret hacminin yüzde 61’inin enplus.com.tr üzerinden gerçekleştiğini belirtiyor. Burada dikkat çeken nokta, dijital kanalın fiziksel mağazadan bağımsız ilerlememesi olarak öne çıkıyor. Tüketici ürünü mağazada deneyip online satın alabiliyor veya dijitalde keşfettiği ürünü mağazada görmek isteyebiliyor. Enplus da bu davranışı omnichannel bir müşteri deneyimine dönüştürmeye çalışıyor.