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Levent Gökmen




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Markasız oteller markalı zincir çatısı altına girme yarışında

Franchise iş modeliyle büyüyen Elite World Hotels & Resorts, 2025’te yurt içinde Anadolu şehirlerine, yurt dışında ise Avrupa’ya odaklandı. Zincir, 2030 yılına kadar 50 otele ulaşmayı hedefliyor. Farklı konaklama ihtiyaçlarına cevap veren 10 markaya sahip olan Elite World, markasız tesislerden zincirlerinin çatısı altına girme konusunda da ciddi bir talep alıyor.

20 Haziran 2025 | 11:54
Markasız oteller markalı zincir çatısı altına girme yarışında

Türkiye’nin önde gelen yerli otel zincirlerinden biri olan Elite World Hotels & Resorts, 2022 yılından bu yana devreye aldığı franchise iş modeli ile yeni oteller açarak büyümeye devam ediyor. Şu anda 8’i kendi oteli, 10’u franchise olmak üzere toplam 18 oteli bulunan zincir, 2025 yılı stratejisini yurt içinde Anadolu’da hızlı büyüme, yurt dışında ise Avrupa’ya açılma üzerine kurdu. 

Elite World Hotels & Resorts, küresel çapta değişen seyahat ihtiyaçlarına yeni markalarıyla cevap veriyor. Ekonomiden lükse, resort’tan residence’a kadar farklı konaklama ihtiyaçlarına cevap veren 10 markasıyla günümüz gezginlerine her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Zincir, bu yıl büyük şehirlerde residence ve otelden oluşan “combo” adı verilen, kısa ve uzun dönem konaklama ihtiyaçlarına ev rahatlığında hizmet sunan projelerle de büyümeyi planlıyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, yıldızsız tesislere olan talepte bir düşüş olduğu görülüyor. Bu düşüşün arkasında yatan temel nedenler arasında, son yıllarda yaşanan yangınlar ve depremler gibi doğal afetlerin tetiklediği endişe ve güvensizlik ortamının etkisi bulunuyor. Bu tür olaylar, özellikle yerli turistlerin ve bireysel seyahat planlayanların tercihlerini etkilerken güvenlik algısı doğrudan konaklama tercihlerine yansıyor.

Elite World Hotels & Resorts CEO’su Orkun Petekçi, markasız tesislerden Elite World markasının çatısı altına girmeye yönelik yoğun talep aldıklarını söyledi.

ANADOLU’DAN YOĞUN TALEP VAR

Özellikle Anadolu şehirlerinden gelen başvurularla birlikte, markasız tesislerin bir marka çatısı altında faaliyet göstermeye yönelik ilgisinde ciddi bir artış yaşandığına dikkat çeken Petekçi, bu taleplerin büyük bölümünün otel sahiplerinin kurumsal destek arayışı, rekabet avantajı elde etme isteği ve dijital görünürlüklerini artırma ihtiyaçlarından kaynaklandığını vurguladı.

Elite World’ün yurt içindeki büyüme stratejisi kapsamında ise Anadolu şehirlerinde hızlı büyümek yer alıyor. Zincir, turizmi çeşitlendirme politikasına paralel olarak Anadolu şehirlerinin gizli kalmış turizm potansiyellerini en üst seviyeye taşıyacak niş destinasyonlara odaklanacak. Elite World, Anadolu şehirlerinde 3-4 yıldızlı kategorideki oteller alanındaki açığı değerlendirerek büyüyecek. 

Bu gelişmeleri yakından takip ederek, her segmentteki işletmeye uygun çözümler sunabilmek adına ekonomi ve orta segmentte konumlandırılmış markalar geliştirdiklerine dikkat çeken Petekçi, şunları söyledi: “Böylece yalnızca üst segmentteki otelleri değil, daha mütevazı bütçelerle faaliyet gösteren ancak büyüme potansiyeline sahip işletmeleri de markalı yapılarımız altında buluşturmayı hedefledik. Anadolu'da faaliyet gösteren otellerin önemli bir kısmı doğası gereği ekonomi ve orta segmentte yer aldığı için, bu yaklaşımımız bölgesel ihtiyaçlarla da birebir örtüşüyor. Bölgedeki otellerin bu segmentlerdeki taleplerine cevap verebilecek esneklikte ve kapsamda çalışmalar yürütüyoruz. Gerek operasyonel destek, gerekse satış-pazarlama kanallarının güçlendirilmesi gibi başlıklarda destek oluyoruz.”

AVRUPA’YA AMSTERDAM’DAN AÇILACAK

Yurt dışındaki büyüme stratejisi kapsamında ilk otelini geçtiğimiz yıl Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin başkenti Yamoussoukro’da açmak için anlaşma imzalayan zincirin hedefinde bu yıl ise Avrupa şehirleri yer alıyor. Bu kapsamda Elite World, Avrupa’daki ilk otelini Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da açacak. Amsterdam Schiphol Havalimanı’nın bulunduğu Hoofddorp bölgesinde hayata geçirilecek Elite World Comfy Amsterdam Airport Schiphol için Elite World Hotels & Resorts ile yatırımcı ortağı VASTEB Invest B.V. arasında anlaşma imzalandı. 123 oda, restoran ve fitness salonundan oluşacak otel, 2026 Eylül’de hizmet vermeye başlayacak. Zincir, markalarını bu yıl Avrupa’nın başka şehirlerine de taşıyarak 2025’i Avrupa’ya açılma yılı olarak geçirmeyi planlıyor.

YARIM ASIRLIK MARKA 

Türkiye’nin önde gelen otel zincirlerinden Elite World Hotels & Resorts, 50 yıllık konaklama deneyimiyle farklı turizm çeşitlerine hitap eden markaları ve İstanbul’dan Van’a, Samsun’dan Kuşadası’na, Marmaris’ten Yamusukro’ya yurt içi ve yurt dışındaki otelleriyle misafirlerine hizmet sunuyor. Zincir, franchise iş modeliyle büyüme stratejisi kapsamında 2030’a kadar 50 otele ulaşma hedefiyle ilerliyor.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
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