Marriott International Türkiye'de turizmciler yetiştirecek

Türkiye’de ve dünyada turizm sektörünün en büyük sorunlarından biri istihdam sorunu oluyor. Yeni nesilin turizm sektöründe çalışmaya pek istekli olmaması yerli ve yabancı zincirleri genç nesili turizme yönlendirecek projeler geliştirmeye yönlendiriyor. TÜROB 50. Yıl Şişli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde mesleki eğitim programı Gelişim Okulu Eğitim Programı’nı başlatan Marriott International, Türkiye'de yeni nesil konaklama liderlerinin yetiştirilmesine ve sektörde başarılı kariyer fırsatları sağlamaya odaklanacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden onay alan Gelişim Okulu, ilk dönemine 60 öğrencisiyle Eylül ayında başlarken programın lansmanı öğrencilerle birlikte The Ritz-Carlton, İstanbul'da gerçekleştirildi. Çalışan ihtiyacının giderek arttığı turizm sektöründe bu tür projelerin önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.

ABD'de merkezli Marriott International, 141 ülke ve bölgede 30'dan fazla markada yaklaşık 9.000 tesisten oluşan bir portföyüyle oteller işletirken franchise veriyor. Turizm sektöründe tesis sayısı her geçen gün artarken sektöre hizmet verecek çalışan sayısı aynı oranda artmıyor. Bu gerçekten yola çıkan Marriott International, TÜROB 50. Yıl Şişli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde mesleki eğitim vermek üzere Gelişim Okulu Eğitim Programı’nı başlattı. Programla, Türkiye'de yeni nesil konaklama liderlerinin yetiştirilmesine ve sektörde başarılı kariyer fırsatları sağlanması hedeflendi. İlk dönemine 60 öğrencisiyle Eylül ayında başlanan programın lansmanı öğrencilerle birlikte The Ritz-Carlton, İstanbul'da gerçekleştirildi.

TÜRKIYE'DE TURİZM EĞİTİMİNİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR

Marriott International Avrupa Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Orta Doğu ve Avrupa Lüks Otellerinden Sorumlu Operasyon Başkanı Sandeep Walia, şirket olarak Türkiye'de turizm eğitimini geliştirmeye, geleceğin etkili yerel konaklama liderlerini yetiştirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Walia, “Gelişim Okulu, meslek lisesi öğrencilerini, konaklama sektöründe başarı elde etmeleri ve Türkiye turizminin başarısının bir parçası olmaları için beceri ve deneyimle donatacak. Türkiye, Marriott için önemli bir pazar ve Gelişim Okulu gibi sürdürülebilir bir program oluşturmak, ülkedeki mevcut operasyonlarımız ve gelecekte büyümemiz için kilit öneme sahip olacak” dedi.

4 YILLIK BİR PROGRAM

Gelişim Okulu, Marriott International ve TÜROB 50. Yıl Şişli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi arasında dört yıllık bir program olup, 14-18 yaş arasındaki öğrenciler Marriott'un İstanbul'daki otellerinde uygulamalı eğitim alıp program sonunda lise diploması alacak. Öğrenciler staj eğitiminin bir parçası olarak, odalar veya yiyecek içecek operasyonlarında uzmanlaşma imkânına sahip olacaklar. Programın ikinci ve üçüncü yıllarında 6,5 ay boyunca Marriott’un bir otelinde doğrudan deneyim kazanacaklar. Dört yıllık programın tamamlanmasının ardından Marriott, programdan mezun olan öğrencilere Türkiye'deki tesislerinde tam zamanlı istihdam sağlamayı planlıyor.

Misyon olarak turizme hizmet edecek nitelikli insan gücü yetiştirme hedefi olan okullarının ismini Türkiye`nin sektörde en güçlü ismi olan TÜROB hamiliğini alarak güçlendirdiklerine dikkat çeken TÜROB 50. Yıl Şişli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Kazım Şener, şunları söyledi: “Ardından 40 ülkenin 400 okulunun üye olduğu AEHT Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği’ne üye olarak uluslararası tanınırlık sağladık. Son olarak Marrıott International ile yaptığımız bu iş birliği protokolüyle de öğrencilerimizin bu profesyonel otellerde kendilerini geliştirme adına otelcilik kültürü edinme, kendini değerli hissetme, bilgi, beceri düzeylerini yükseltme ve kariyer planlama imkanlarını sağlamayı hedefledik. Bu büyük grubun lüks hizmet veren otelleri içinde yer aldığını gören öğrencilerimiz de aynı zamanda okulda lokomotif görevi görecek ve eğitim ikliminin pozitif yönde etkilenmesini sağlayacaklardır.”

HANGİ OTELLER KATILIYOR?

Katılımcı Marriott International otelleri arasında İstanbul Marriott Hotel Şişli, JW Istanbul Bosphorus, The Ritz-Carlton Istanbul, Sheraton Istanbul Levent, Sheraton Istanbul City Center, JW Istanbul Marmara Sea, W Istanbul, The St. Regis Istanbul ve Le Meridien Istanbul Etiler yer alıyor.

Gelişim Okulu, Marriott International'ın mevcut portföyünün 20 markada 8.000'den fazla odaya sahip 50'den fazla tesisi kapsadığı Türkiye'deki stratejisinin bütünleyici bir parçası olacak. Program aynı zamanda Marriott International'ın Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Platformu olan ve şirketin iş yaptığı her yerde olumlu ve sürdürülebilir bir etki yaratmasına rehberlik eden Serve 360 yani Her Yönde İyilik Yapmak kapsamında yer alıyor. Güçlendirme fırsatlarından sürdürülebilir otel gelişimine kadar uzanan platform, iş ortaklarının, müşterilerin, otel sahiplerinin, çevrenin ve toplumların ihtiyaçlarını dengelerken iş büyümesini teşvik etmek üzere tasarlandı.

