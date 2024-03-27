Megasaray Hotels, turizm ile sporun gücünü birleştirdi

Megasaray Club Belek Otel’deki toplantıda konuşan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Megasaray otellerinin sahibi Kemal Şahin; “20 ülkeden, başarılı 50 kadın tenisçinin katıldığı, 115 Bin Dolar ödüllü, WTA 125 ( Women’s Tennis Association) “Megasaray Hotels Open” turnuvası turizm ve sporun birlikteliği açısından çok önemli. Megasaray olarak ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Megasaray’da bugüne kadar ITF, Davis Cup, Billie Jean King Cup, ITF Wheelchair, ATP gibi dünya çapında ses getiren yaklaşık 300’ün üzerinde turnuva yapıldı. Bu önemli turnuvalarda dünyanın dört bir bucağından gelen 25.000’e yakın sporcuyu ağırladık” dedi.

Kemal Şahin, grup olarak turizmle sporu birleştirerek sinerji yarattıklarını, bunun turizm sektörünün geneline de örnek olduğunu belirtti.

Şahinler Holding, Megasaray Hotels, pandemi döneminde yaptığı yatırımlarla 5 otele ulaştı. Megasaray Club Belek, Megasaray Westbeach Antalya, Megasaray Resort Side, Megasaray Mount Erciyes, Das3917. Otellerin 3500 yatak kapasitesi olup 2000 kişi istihdam ediyor.

ALMANYA TURİZMDE ÖNE ÇIKTI

Dış ticaret açığının kapanmasında en büyük payı olan turizm sektörü, 2024 yılı yaz sezonuna çok hızlı giriş yapıyor. Kemal Şahin’in verdiği bilgiye göre Türk turizmi tüm zamanların rekorunu kıracak. Erken rezervasyonlarda, Alman pazarında en büyük rakibi İspanya’yı geride bırakan Türkiye 1. sıraya oturdu. Yerini Rusya’ya kaptıran Almanya 1,5 milyon erken rezervasyon yaptırdı. Böylece Almanya tekrar birinci sıraya oturdu.

BERLİN’DE TÜRKİYE RÜZGARI

Kelmal Şahin, “Dünyanın en önemli turizm fuarı ITB Berlin’de adeta Türkiye hatta Antalya rüzgârı esti. Akdeniz çanağının en popüler tatil destinasyonu Antalya, geçen sene 16 milyon misafir ağırladı. Bu sene daha da çok artacağı bekleniyor. Berlin ITB fuarında görüştüğümüz otel sahipleri, erken rezervasyonların yüzde 30’ları bulduğunu söylüyor. Bizim Antalya’daki otellerimizde ise şu anda yüzde 60’ların üstünde. Şu an bile Belek otelimizde 580’i sporcu olan 1400 kişi konaklıyor. Otelimiz tamamen dolu. Turizm bakanımız 2024 yılında 60 milyon turist hedeflediklerini söyledi. Şu an ki tabloya bakarsak ben bunun çok daha üstüne çıkacağını düşünüyorum." dedi.