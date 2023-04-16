Mevduat faizlerindeki artış bankaları nasıl etkiler?

Faizler KKM’de yüzde 25’lere yükselirken, TL mevduatta yüzde 30’u geçti. Bankalar düşük faizli tahvil/bono almak istemeyeceği için mevduat faizlerinde yükselişin sürmesi bekleniyor.

Ancak bu durumun bankaların kaynak maliyetini yükselterek bilanço yönetimini zorlaştırabileceği söyleniyor.

Bankalar, 2022’yi rekor finansal sonuçlarla ve çok yüksek kâr rakamlarıyla tamamladı.

Dörtlü rasyo tablomuzda da inceleyebileceğiniz gibi, 20 büyük banka; 2022’yi aktifler, krediler, mevduat ve net kâr rasyolarında 2021’e göre önemli büyüme oranlarıyla kapatırken bankalar, son haftalarda sektöre ilişkin alınan kararlarla da gündemde yer alıyor.

Bu kararların ayrıntılarına geçmeden önce, 2023 beklentilerine bakalım.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.